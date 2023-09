Drama mladog hrvatskog sportaša: ‘Mama se samo srušila, zovem hitnu, plačem i oživljavam je…’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Veliku dramu je na društvenim mrežama podijelio 23-godišnji hrvatski gimnastičar Aurel Benović, objavljujući na Instagramu fotografiju iz KBC-a u Osijeku, u svojem rodnom gradu.

Mladi hrvatski sportaš prošao je dramu oživljavajući vlastitu majku, u situaciji u kojoj je od jutra, po vlastitim riječima, dobio životnu lekciju iz filmova kojima dominiraju strašne scene.

“Nažalost, iz ovakvih teških trenutaka, čovjek uvijek nauči neku novu životnu lekciju… Nažalost, moja današnja životna lekcija bila je iz filma strave…”, napisao je Benović što je doživio.





‘Zatekao sam mamu u ne najboljem stanju’

“Budeći se ujutro u 7:30, zatekao sam mamu u ne najboljem fizičkom stanju, ali kao i svaki dan, s obzirom na to da je već dugo bolesna, mislio sam kako će popiti svoje lijekove i opet će se to smiriti… No nažalost, to ovaj put nije bilo tako…”, nastavio je mladi gimnastičar.

“Samo se srušila… Zovem hitnu, plačem i oživljavam vlastitu majku… Srce joj je stalo…”, opisao je Benović što se zbivalo.

Reakcija liječnika bila je brza – i donijela je pomoć koja je majci bila potrebna.

“Pravovremenom reakcijom i brzim dolaskom liječničke službe, ponovno se vratila i nadam se da će se brzo oporaviti”, dodao je mladi gimnastičar, uz izraze ljubavi prema majci.

“VOLIM TE PUNO”.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Aurel Benović (@aurelbenovic)









Bilo je to teško jutro i cijeli dan za mladog gimnastičara, hrvatskog reprezentativca, koji je s 20 godina ostvario veliki uspjeh, europsko srebro na tlu na EP-u održanom u turskom Mersinu…