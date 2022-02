‘DOSTA JE BILO RATA’ Javila se velika ruska zvijezda, uvijek je bio uz Putina

Dok se nastavlja ruska invazija na Ukrajinu, sa sve dramatičnijim vijestima iz Kijeva, javlja se i sve više ruskih sportskih zvijezda koje bi voljele da napad stane.

Među njima, svoju poruku imao je možda i najveći aktivni ruski sportski velikan, slavni hokejaš Aleksandar Ovečkin, koji je ranije stajao uz Vladimira Putina i davao je podršku ruskom predsjedniku. Ovečkin sada na Putinove poteze gleda drugačije, sa željom da zavlada mir.

‘Molim vas, dosta je bilo rata’, bile su riječi slavnog Alexa.

‘Nije bitno tko ratuje, Rusija i Ukrajina, druge zemlje – mislim da svi želimo život u miru, na svijetu koji je lijep’, dodao je 36-godišnji ruski hokejaš, glavna zvijezda Washington Capitalsa u NHL-u.

‘Ovo je teška situacija, imam obitelj u Rusiji, puno ljudi je u strahu’, istaknuo je Ovečkin, spominjući da on sam ne može ništa, osim nadati se da će sve ubrzo završiti i biti u redu.

Russia native Alex Ovechkin asked for "no more war" amid Russia's attack on Ukraine while speaking with reporters on Friday.

"It's a hard situation. I have family back in Russia and it is scary moments."https://t.co/nra6W9LXIH

— The Athletic NHL (@TheAthleticNHL) February 25, 2022