DOPING SKANDALI: Atletičarka izbačena na deset godina, novi slučaj na ZOI

Nigerijska sprinterica Blessing Okagbare suspendirana je na 10 godina zbog dopinga i odbijanja suradnje s istragom, priopćila je u petak Atletska jedinica za integritet (AIU).

“Disciplinski sud zabranio je nigerijskoj sprinterki Blessing Okagbare natjecanja na ukupno 10 godina, pet godina zbog prisutnosti i upotrebe višestrukih zabranjenih supstanci i pet godina zbog njenog odbijanja da surađuje s AIU-ovom istragom u njenom slučaju”, piše u izjavi.

Okagbare, prvi put je bila privremeno suspendirana prošle godine nakon što je bila pozitivna na ljudski hormon rasta prije Olimpijskih igara u Tokiju, a kasnije je dobila tri odvojene optužbe protiv dopinga.

Treći slučaj na ZOI

Ukrajinska natjecateljica u bobu jednosjedu Lidiia Hunko bila je pozitivna na zabranjenu supstancu za vrijeme ZOI u Pekingu, objavila je u petak Međunarodna agencija za testiranje.

Ona je treća sportašica koja je bila pozitivna na dopinškoj kontroli tijekom ZOI u Pekingu, prije nje na testiranju su bili pozitivni iranski alpski skijaš Hossein Saveh-Shemshaki, te ukrajinska skijaška trkačica Valentina Kaminska.

Hunko becomes the third Olympian with a positive doping test during the Beijing Games. Ukrainian bobsledder Lidiia Hunko tests positive for steroids. #Beijing2022

Read more: https://t.co/tlN3kMsQKG pic.twitter.com/XYMnKKQ3Ng

— Around the Rings (@AroundTheRings) February 18, 2022