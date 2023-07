Doping skandal Hrvata: Snimili razgovor i pronašli nedozvoljena sredstva, sportaši sve negiraju

Autor: Dnevno GIŠ

Veliki doping skandal potresao je sportski svijet, kada se saznalo kako su dvojica hrvatskih natjecatelja, Vitomir Maričić i Petar Klovar uz još jednu kolegicu koja nije bila prijavljena na natjecanje, Sandu Deliju, optuženi za uzimanje i posjedovanje dopinga na Bahamima.

Naši natjecatelji su po dolasku na Bahame, gdje su se trebali natjecati na svjetski poznatom natjecanju dubinskog ronjenja na dah Vertical Blue, našli u neugodnoj situaciji odmah u zračnoj luci.

Kako su iznijeli organizatori, hrvatski natjecatelji Vitomir Maričić i Petar Klovar, ali i njihova kolegica koji se nije prijavila za natjecanje, stigli tamo puni dopinga, a još su i otvoreno razgovarali koje su nedopuštene supstance uzimali i koje nose sa sobom.





Posljedica je kako su hrvatski sportaši u diskvalificirani i zabranjeno im je sudjelovanje u natjecanju te se dalje pokreće postupak protiv njih, dok oni sve odbacuju i tvrde kako im je namješteno.

Teške optužbe

“U sklopu doping politike i procedura natjecanja Vertical Blue, na koje su prilikom predregistracije pristali svi natjecatelji, troje hrvatskih sportaša, među kojima i Vitomir Maričić i Petar Klovar, podvrgnuti su kontroli prtljage za doping potraga po dolasku na Long Island na Bahamima su 4. srpnja”, navode dalje organizatori i dodaju kako su tijekom pretrage, četiri poznata lijeka za poboljšanje performansi otkrivena su u prtljazi obojice sportaša, dodaju.

BREAKING NEWS: Two Croatian Freedivers Banned From Vertical Blue Competition For Doping https://t.co/ffhyOssDEm — DeeperBlue.com (@deeperblue) July 8, 2023









“To uključuje supstance koje su na popisu zabranjenih na listi Svjetske antidopinške agencije, kao i druge lijekove za koje se zna da se koriste kao sredstva za poboljšanje pergormansi kod ronjenje na dah, a uključeni su i na popis zabranjenih u Ujedinjenon Kraljevini prema tamošnjoj politici dopinga”, pišu organizatori.

Sve snimili

“Audio dokumentacija doping kontrole otkrila je da su dotični sportaši razgovarali na hrvatskom jeziku o lijekovima koji su bili u njihovoj prtljazi, kao i o lijekovima koje su nedavno uzeli, a za koje sumnjaju da bi se još mogli otkriti u njihovom sustavu”, nadodaju u priopćenju.









“Roniteljica na dah Sanda Delija, koja je putovala s Klovarom i Maričićem, ali nije bila registrirana za natjecanje u Vertical Blueu, također je imala zabranjenu supstancu u svojoj prtljazi”, kaže se u izvješću.

Inače prtljagu naših natjecatelja pregledala je bahamska policija izvan dužnosti kao i osoblje natjecanja Vertical Bluea.

“Zbog pronađenih supstanci, kao i zbog snimki, sportašima je sada zabranjeno sudjelovanje na ovogodišnjem natjecanju i budućim Vertical Blue događajima, a izvješće se priprema za Disciplinsko povjerenstvo krovnog tijela ronjenja na dah (ili ronjenja u apneji) AIDA-e”, zaključuju u svojem priopćenju organizatori.

New record: Longest underwater walk with one breath (male) – 107 metres (351ft 0.5in) Free diver Croatian Vitomir Maricic went for a gentle stroll along his local swimming pool 🏊 pic.twitter.com/CA3nnt4Yte — Guinness World Records (@GWR) March 9, 2022

Odbacuju optužbe

Hrvatski ronioc na dah Vitomir Maričić na Facebooku je komentirao događanja i odbacio sve optužbe.

“Za sve koji trenutno prate javnu kampanju protiv nas i događanja na Vertical Blue natjecanju, želimo izjaviti: Sve što se događa je nevjerojatno, falsificirano i ne odgovara istini. Savjetovali su nas da ne dajemo detaljnije izjave. Naši odvjetnici će poduzeti određene korake, jer su stvari izmakle kontroli i vrlo su ozbiljne.

Mi smo sportaši koji smo čisti, uvijek smo to bili, a to će uskoro biti i razjašnjeno. Vjerujemo da bilo tko, tko nas poznaje ili trenira s nama, to zna i iz osobnog iskustva. Hvala vam na podršci”, napisao je Vitomir Maričić.