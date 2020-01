DOMAGOJU DUVNJAKU SILNO PRIZNANJE: Naš kapetan je najbolji igrač Eura

Hrvatski kapetan Domagoj Duvnjak proglašen je za najboljeg igrača Europskog rukometnog prvenstva, a u idealnoj sedmorci je, na poziciji srednjeg vanjskog, Igor Karačić! Rezultati su to glasovanja koje je trajalo protekla tri dana preko službene aplikacije ovog Europskog prvenstva. Sjajne partije našeg kapetana tako su nagrađene, još samo da s eosvoji zlatna medalja.

Izabrana je i najbolja postava cijelog Eura: VRATAR: Gonzalo Perez de Vargas (Španjolska), LIJEVO KRILO: Magnus Joendal (Norveška),LIJEVI VANJSKI: Sander Sagosen (Norveška), SREDNJI VANJSKI: Igor Karačić (Hrvatska), DESNI VANJSKI: Jorge Maqueda (Španjolska),

DESNO KRILO: Blaž Janc (Slovenija), PIVOT: Bence Banhidi (Mađarska)

