Dolijao vođa bande koja je iznuđivala obitelj slavnog Nijemca, nećete vjerovati tko je bio

Da ponekad ne možeš biti siguran i u osobe od tvojeg najvećeg povjerenja pokazao je i primjer pokušaja iznuđivanja milijunske svote od obitelji slavnog Michaela Schumachera, kada je na kraju dolijao i vođa bande koji je stajao iza cijele operacije.

Podsjetimo, obitelj Michaela Schumachera našla se u ružnoj situaciji kada su dobili zahtjev za milijunskom iznudom, pod prijetnjom kako će u slučaju da ne dobiju spomenuti novac, objaviti kompromitirajuće fotografije za obitelj na internetu.

Kao dokaz kriminalci su poslali i nekoliko fotografija, da se vidi kako misle ozbiljno, a kriminalni trojac je očito u posjedu imao nešto što bi jako narušilo privatnost obitelji Schumacher, koji su jako oprezni s izjavama nakon teške skijaške nesreće proslavljenog vozača Formule 1.

#F1 legend Michael Schumacher’s family ‘blackmailed over release of ski accident pictures in £12m plot’ 🚨 https://t.co/QpOcOslwAA pic.twitter.com/BLuzBtVmNT

— Mirror F1 (@MirrorF1) July 5, 2024