DIVLJAK GA PREBIO, ALI NIJE SE DAO: Čudesan podvig olimpijca, jedva da je išta vidio…

Wilfried Happio, 23-godišnji francuski atletičar s lanjskim olimpijskim iskustvom iz Tokija na 400 metara s preponama, bio je autor neuobičajenog uspjeha na utrci državnog prvenstva svoje zemlje održanoj u Caenu. Happio je uspio slaviti na preponaških 400 metara bez obzira na dramu koju je prošao 20-ak minuta prije utrke – s fizičkim napadom uljeza koji je nagrnuo na njega uoči natjecanja.

Francuski atletičar pretrpio je ozljede, a kako tvrdi RMC Sport, čak je iskašljavao krv nakon napada. U utrci jedva da je mogao išta vidjeti na stazi kao inače jer mu je jedno oko bilo s posljedicama ranjavanja, s na brzinu pripremljenim ‘zavojem’ koji je riješio stvar.

French athlete Wilfried Happio is ASSAULTED just 20 minutes before his race… but sensationally becomes the national 400m hurdles champion https://t.co/bAmXzQ9YBK pic.twitter.com/P9Jl3m0hZd





— MailOnline Sport (@MailSport) June 26, 2022