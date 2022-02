‘DELIJE, A ŠTO AKO VAM HRVAT DONESE TRI TROFEJA?’ Srpska legenda: ‘Naše društvo odavno nije bilo ovako bolesno’

Autor: I.L.

Ovog vikenda glavna sportska vijest bila je vezana uz vaterpolo. Nažaolst ne zbog sporta nego zbog sramotnog vrijeđanja, Mirka Vičevića, crnogorskog trenera hrvatske nacionalnosti koji vodi Crvenu Zvezdu.

Navijači Zvezde, Delije, za vrijeme utakmice skandirali su “”Šiptar, Hrvat, balija, nisu moja bratija” te su glasno skandirali ime osuđenog ratnog zločinca, Ratka Mladića. Kao do nije već dovoljno odvratno započeli su i masovno vrijeđanje trenera hrvatske nacionalnosti.

Vičević je predsjednik Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u Kotoru, a navijači Zvezde osim toga zamjeraju mu i zbog angažmana u DPS-u, Đukanovićevoj stranci.

Odavno je naše društvo obolelo, ovoliko bolesno nije nikad bilo. Na jednoj beznačajnoj vaterpolo utakmici dodješ i vredjaš trenera tvog kluba jer je druge veroispovesti. Bolest! https://t.co/22GprSf8Zw — Danilo Ikodinović (@D_Ikodinovic) February 6, 2022

Brani ga legenda

U obranu trenera Zvezde stao je proslavaljeni srpski vaterpolist, Danilo Ikodinović. On je na svom twitteu vrlo oštro osudio Delije: “Odavno je naše društvo oboljelo. Ovoliko bolesno nikad nije bilo. Na jednoj beznačajnoj vaterpolo utakmici dođeš i vrijeđaš trenera svog kluba jer je druge vjere. Bolest.”









Javno je o ovome progovorio i na srpskoj televiziji: “Znam Mirka, igrali smo i žao mi ga je. Kotoranin je, katolik, nije važno ni izjašnjava li se kao Hrvat, to je njegova osobna stvar. Oni idu na to da čim nisi Srbin pravoslavne vjere, ti si manje vrijedan, muka mi je od toga.”- rekao je za Nova.rs.

“I to je njegova stvar, hoćemo li kada Vučić padne, onih 700.000 ljudi koji su uz njega mrziti, pljuvati? Što ćemo s njima, pa nećemo ništa. To je bio njihov izbor, hajdemo ih probati opametiti. Vrijeđaj ga zato što je u toj stranci, nemoj zbog nacionalnosti. Baš ga briga, živi svoj život i to je to što mogu reći. Dobar i normalan čovjek. Tako i trebamo gledati na sve, jesu li dobri ili loši, ovo je sve previše otišlo daleko, bojim se da se neće završiti na ovome i da će ići dalje.” vrlo oštro komentirao je Ikodinović.

Vičević je legedna crnogorskog i jugoslavenskog vaterpola. S reprezentacijom je osvojio zlato na Igrama u Seuolu 1988.