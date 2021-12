DANAS SE ODLUČUJE O PRVAKU U FORMULI 1! Više scenarija kao mogući rasplet lude sezone…

Danas s početkom od 14 sati po našem vremenu starta zadnja utrka sezone Formule 1 na stazi u Abu Dhabiju, koja nam donosi rijetko viđeno uzbuđenje kojem nismo svjedočili već skoro 50 godina, a to su dvojica bodovno poravnatih vozača na startnom gridu koji se bore za naslov.

Jučerašnje kvalifikacije otišle su na stranu Maxa Verstappena, koji je uz pomoć Pereza odvezao najbrži kvalifikacijski krug te će tako startati s pole pozicije, dok će do njega biti Lewis Hamilton, a objica vozača imaju 369.5 bodova.

Kvalifikacije su prošle iznenađujuće mirno što se tiče nekih pogrešaka, a vidjelo se kako su Max i Lewis potpuno koncentrirani kako ne bi kojim slučajem napravili neku grešku koja bi ih mogla skupo stajati.

Više scenarija

Bilo je puno nagađanja kako će se odvijati utrka na Yas Marini, od toga da može doći do sudara tijekom utrke između vodećih, što naslov onda daje Verstappenu koji ima više pobjeda tijekom sezone, do toga što ako završe poravnati u nekom scenariju.

U slučaju ako jedan od njih završi 9., a drugi 10. s najbržim krugom ponovno će doći do bodovnog izjednačenja, jer deveto mjesto nosi dva boda, deseto jedan, kao i najbrži krug. U svim drugim scenarijima onaj koji je ispred drugog odnosi naslov.

FIA je ozbiljno upozorila vozače da se paze “prljavih poteza” na stazi jer će svaki sumnjivi sudar biti kažnjen.

Odlazak Kimija

Uz epsku bitku za prvaka, današnji dan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima obilježit će zadnji nastup legende Oktanskog cirkusa, “Ice mana”, velikog Finca Kimija Raikkonena, koji je u Formuli 1 proveo s pauzom 20 godina.

Kimi je karijeru započeo davne 2001, godine, zadnji je donio naslov Scudieri Ferrari, a grid je dijelio s oce i sinom Schumacherom, a svima će nam nedostajati njegov jedinstveni smisao za humor.

ICYMI:

😎 Kimi's last race after 20 years in the sport

🤍 Last races for George, Gio and Valtteri with their teams

🏆 We have an epic title fight on our hands, both drivers on equal points into the final race!

🌟 End of an era for this generation of cars#AbuDhabiGP 🇦🇪 F1 pic.twitter.com/g9HZd3rBjb

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021