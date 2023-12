Dan odluke za Kraljice šoka: Hrvatska igra presudnu utakmicu, evo gdje gledati

Autor: Ivor Krapac

Poslije pobjeda u utakmicama protiv Crne Gore i Kameruna, hrvatske rukometašice su pred odlučujućim nastupom u drugom krugu Svjetskog prvenstva. U trećem kolu svoje skupine u Goeteborgu, Kraljice šoka će danas u 18 sati igrati protiv Mađarske, tražit će pobjedu za odlazak u kvalifikacije za Olimpijske igre, ali i za šansu za plasman u četvrtfinale ovog SP-a.

Za nastup u četvrtfinalu, Hrvatskoj treba pobjeda nad Mađaricama, no može biti dovoljan i bod u slučaju da domaće Šveđanke u posljednjem kolu drugog kruga svladaju Crnu Goru. Ta utakmica na rasporedu je u 20:30 sati.

Ako Hrvatska slavi protiv Mađarica, za ulazak u četvrtfinale trebat će i pobjeda ili bod Šveđanki protiv Crnogorki.

‘Dovoljno ih znamo, čak nam i leže’

“Na zadnja dva ili tri prvenstva smo stalno igrali s Mađaricama i mislim da ih dovoljno znamo, čak nam i leže. Znamo kako igrati s njima. Nadam se da ćemo to iskoristiti u ponedjeljak i pokušati dati sve od sebe, a ponajviše mislim da će nam biti važna obrana gdje moramo zaustaviti njihove brze napade i protok lopte i polukontru. Također moramo i mi zabiti u napadu, ali prvenstveno mislim da nam je obrana najbitnija u toj utakmici”, rekla je Valentina Blažević u najavi utakmice.

“Ne možemo se još previše veseliti zato što nam je ostala još utakmica s Mađarskom koju moramo pobijediti i proći u prvih osam. U tom drugom poluvremenu nije išlo kako je trener zamislio. To drugo poluvrijeme čak i dobar dio prvog je trebao biti za cure koje manje igraju na turniru, da se uigraju i dokažu, ali nekad ne ide kako zamislite. Ne bih se htjela puno osvrtati na Kamerun, okrećemo se prema Mađarskoj i fokusirane smo na njih”, dodala je.









“Na neke stvari ne možemo utjecati, na rezultate drugih ekipa, tako da znamo da svakako moramo pobijediti Mađarsku pa hoćemo li ići u prvih osam ili biti u borbi za deveto i 10. mjesto što nam isto donosi kvalifikacije, pobjeda je jedina bitna”, zaključila je Blažević.

‘Jako su dobra reprezentacija, bit će teško’

Utakmicu protiv Mađarica najavio je i hrvatski izbornik Ivica Obrvan.

“Pratili smo tu grupu s kojom smo se križali, igrali smo s Crnom Gorom koja je njih pobijedila, a sad igramo s Mađarskom odlučujuću utakmicu. Mađarska ima veliku šansu ako nas pobijedi da igra kvalifikacije za Olimpijske igre i imaju odličnu gol razliku”, rekao je Obrvan.

“To je brza reprezentacija koja njeguje strašno polukontru, pritisak iz drugog vala gdje traže odmah realizaciju ili kroz prolazak vanjske linije ili puštanje lopte do krila. Jako je dobra reprezentacija, bit će teško”, nastavio je.

“Zadnje dvije utakmice pokazale su da je Hrvatska mogla s njima igrati. Očekuje nas teška utakmica, no vjerujem da možemo iskoristiti ovu priliku koja nam se pružila. Teško je i psihološki igrati svaki drugi dan. Već je to drugi tjedan, plus pripreme u Poreču. Potrošnja je velika. Bit će nam vrlo važno kako ćemo riješiti igru jedan na jedan. Vjerujem da motiva neće nedostajati. Ne sumnjam u obranu, a napad će nam otključati vrata četvrtfinala”, dodao je hrvatski izbornik.

Utakmica odluke za hrvatske rukometašice počet će u 18 sati, a kao i do sada na ovom SP-u, u Hrvatskoj će biti u televizijskom prijenosu na RTL Kockici.