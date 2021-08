DA VAM SE SLEDI KRV U ŽILAMA! Prije 17 godina preživjeli su krvavu tragediju, a sada su osvajači medalja na Olimpijskim igrama!

Artur Najfonov i Zaurbek Sidakov dvojac je hrvača koji je predstavljao Rusiju na ovogodišnjim Olimpijskim igrama. Najfonov se okitio brončanom, a Sidakov zlatnom medaljom i obojica su dokaz kako život piše tragične priče, ali sa sretnim završetkom.

Naime, ovaj dvojac prije 17 godina preživio je tešku tragediju u kojoj su skoro izgubili živote. 2004. godine u rujnu gruša je čečenskih terorista zauzela jednu školu u Beslanu.

Oteli su više od 1000 ljudi, a Najfonov je bio među njima.

Zaurbek tog dana nije bio u školi, ali njegov prijatelj iz djetinjstva Najfonov jest. Tada sedmogodišnji Artur je proživljavao najgore trenutke u životu. U tri dana koliko je trajao teror u školi ubijeno je 334 osobe, a među njima i Arturova majka. Uz njega se u školi našla i njegova starija sestra Sabina, koja je na svu sreću preživjela. Njegov trener jednom je prilikom rekao:

“Arturova majka je poginula, ali njena žrtva omogućila je Najfonovu i njegovoj sestri da žive. Siguran sam da mu je zbog toga suđen veliki uspjeh u karijeri.”

Zaurbek je svoju zlatnu medalju u kategoriji do 74 kilograma posvetio upravo žrtvama krvave tragedije u Beslanu:

“Obećao sam, ako ikad napravim veliki rezultat, posvetit ću ga žrtvama terorističkog napada u Beslanu.”

I’d like to share their story and congratulate Zaurbek Sidakov and Artur Naifonov for their #Tokyo2020 Wrestling Olympic medals. Both men are the survivors of the Beslan School Siege. Zaurbek and Artur were in the first grade. Naifonov survived the 3 days but his mom died there… pic.twitter.com/39hSIIpDwv









— MMA Khanate🇰🇿 (@Assalamualeikum) August 8, 2021