Čuveni Hrvat slomio je Srbe i Crnogorce u čuvenoj ‘bitki’, a onda ga je tužna sudbina zadesila

Autor: Andrija Kačić Karlin

U trenucima kada slavimo naš vaterpolo sjećanja neizbježno lete prema onima koji više nisu s nama, a toliko su dali tom sportu. Kako se ne sjetiti i u dobrim trenucima tog dobrog čovjeka, vrhunskog trenera i uvijek nadahnutog prijatelja Brune Silića. Kojeg nam je teška bolest otela 18. siječnja 2004. godine. Imao je samo 46 godina, a toliko uspjeha i omiljenosti oko sebe.

Da, bio je on omiljen lik, uvijek veseo, raspoložen, posve određen sportom kojim se bavio. Imao je i specifičan nadimak, bila je to izvedenica iz njegovog prezimena. Zvali su ga – “Sila”. A on je uistinu bio silovit, odrješan i velik.

Taj njegov nadimak čak je i svojevrsna definicija predanosti poslu, projektu kojeg se prihvatio ili pokrenuo. Ujedno i odrednica životne snage, energije, ljubavi i humora što je cijelim svojim bićem nesebično dijelio sa svima koje je poznavao, sa svima oko sebe. Do posljednjeg dana, do posljednjeg daha. To je bio Bruno Silić, jedini i neponovljivi Sila.

Nije smio u bazen

Rodio se 10. prosinca 1958. u Splitu i kao Jadranovo dijete započeo svoj sportski put. Za razliku od mnogih, pa i najvećih vaterpolskih zvijezda u povijesti koji su se nerijetko zbog određenih zdravstvenih tegoba baš i počeli baviti plivanjem, vaterpolom, poradi blagotvornosti koju voda pruža na opće zdravlje pojedinca, Bruno je vrlo rano morao prekinuti igračku karijeru koja gotovo pa da nije ni počela.

U 19. godini liječnici su mu utvrdili postojanje neke bakterije koja mu je inficirala oko. Puno ozbiljnije od konjuktivisa, preporuka je bila – nikako ne u bazen. Bruno je poslušao, uz kompromis koji je medicinski bio prihvatljiv. Neće u bazen, ali će ostati uz bazen. Tako je mladac od 20 ljeta otišao u trenere. Te 1978. povjerili su mu vođenje kadeta Jadrana, dječaka tek 4-5 godina mlađih od njega. Bruno je međutim uz očitu nadarenost, stalno željan učenja i napredovanja, „snimanja„ kako rade drugi, stariji, iskusniji, konstantno napredovao.

Uostalom, treba li veće potvrde njegove kvalitete od podatka da mu je uoči Olimpijskih igara u Los Angelesu 1984. godine izbornik Ratko Rudić povjerio zadatak voditi brigu o trenažnom procesu jugoslavenskih reprezentativaca koji su služili vojni rok. Bio mu je jedan od pomoćnika. Najmlađi, ali bio je.

Pamti se Atlanta

Dvije godine potom, imao je samo 28 godina, postao je trener prve momčadi Jadrana. Jedan od najmlađih trenera u povijesti kluba iznimne tradicije i povijesti. Pa je 1989. godine bio prvi trenerom juniorske reprezentacije tadašnje države koja je u francuskom Narbonneu osvojila zlatnu medalju! Iste je godine preselio u Sloveniju, za kormilo Triglava kojeg je upravo Bruno uveo u Prvu slovensku ligu. Kasnije je slijedila grčka Prva liga, Glyfada u Ateni. Klub i grad u kojem je uživao, ondje stekao jednog od najvećih prijatelja, Stojka Vrankovića koji je u to doba igrao u Panathinaikosu.









U Hrvatsku se Silić vratio u ljeto 1993. godine postavši trenerom Mladosti kada trener s imaginacijom konačno počinje ubirati opipljive, trofejne plodove svojeg rada, truda, znanja, svojih strateških ideja i zamisli.

Prvi dan 1994. je poseban trenutak u Silinom životopisu. S Novom godinom počeo je naime teći njegov izbornički mandat koji će kulminaciju doživjeti na američkom jugu, u Atlanti. Upravo je Sila odveo Naše vaterpoliste u naš prvi olimpijski finale, 1996. godine.









Čuvena poruka se pamti

Nakon što je u polufinalu hrvatsku postavu protiv okrnjene Jugoslavije doveo do borbe za zlato, usto zbog temperamenta dobio crveni karton i suspenziju, svjedočili smo trenucima koji pokazuju koliko neki trener znači za momčad. Ma, znano je već kako je Hrvatsku od zlata na tim Igrama odvojilo ponajviše odsustvo izbornika s klupe.

Silić je finalnu utakmicu morao promatrati s tribina, a igrači su iako svjesni da je trener na tribini, automatski, iz vode pogledom tražili svojeg „admirala flote„ na klupi. Takav je on imao utjecaj na svoje igrače. Bespogovorno su ga slijedili, slušali, njemu vjerovali. Uostalom, jednom davno je jedan od njegovih igrača iz tog doba, Ratko Štritof o Siliću ispričao jednu zgodu.

„Bili smo u Americi na nekom turniru, kod nas je još bio rat. Igramo protiv Jugoslavije, očajni smo, gubimo, a naši ljudi na tribinama ljuti i na njih i na nas. Sila zove time-out, dolazimo do ruba bazena spremni na ‘jezikovu juhu’, kad on pogleda na sat i veli: ‘OK, daj idemo ovo brzo završiti, shopping mall nam je otvoren još samo sat vremena’. I tko ne bi za takvog trenera ‘ginuo’. Bio je sjajan”.

Ova mala, tek jedna sličica o Bruni govori i o njegovo posebnom duhu. Vedar, stalno nasmijan, uvijek pripravan na šalu, vic. Za kormilom reprezentacije je ostao do iza svjetske smotre u Perthu 1998. godine, da bi se potom vratio u Mladost i ondje ostao do kraja tako kratke karijere, a još više života.

Upravo je Silić sa „žapcima” potpisao zasad posljednji euro-trofej, tadašnji Kup LEN 2001., a godinu potom i posljednju dvostruku krunu zagrebačkog kluba. S napredovanjem zloćudne bolesti, povukao se s klupe, te postao izvršnim direktorom Mladosti i ostao na bazenu sve do odlaska u bolnicu.