ČERVARU NOVINARI POKVARILI SLAVLJE PITANJEM O ŠTRLEKU: ‘To je nepravda prema igračima koji su tu!’

Novinari su pokvarili dobro raspoloženje izbornika Line Červara jutro nakon sjajne pobjede protiv Njemačke, na prigodnoj press-konferenciji. Izbezumili su ga s pitanjem o Manuelu Štrleku koji nij eovdje u reprezentativnom kadru:

“Ne mogu sada usred prvenstva gdje svaki igrač gine govoriti o Štrleku. To je nepravda prema Mamiću. Moramo se poštovati, ja poštujem Štrleka, želim ga opet vidjeti u reprezentaciji. Ovdje nitko ne radi protiv njega, ni govora! Svima nam je žao, pomoćnicima, suradnicima, igračima. Ali što da radim, ja nemam druge. Moram voditi druge dečke, kad čovjek nema ono što želi ljubiš ono što imaš. Ja moram poštovati svoje igrače. Nisu oni smeće, oni vrijede. Nemojte mi to gurati. Želim da se to riješi, ali ima normalan način”, glasan je bio Červar.

Nije se smirivao:

“Nije mi jasno čemu to pitanje o Štrleku., poštujem vas, pomogli ste nam da budemo snažniji, ali čuli ste moju stranu. Ja sam uveo Štrleka u reprezentaciju, palo mi je teško njegova ozljeda prije turnira 2009. i jako mi je krivo što nije tu. Razgovarao sam dva tri puta s njim i tako mi je teško palo njegovo otkazivanje. Ali to je samo njegova odluka koja me puno pogodila.”

Konač no se povela riječ i o utakmici:

“Nakon utakmice sam rekao da sam ponosan na igrače. U prvom dijelu smo imali neke primjedbe, žalili se na sve. Ne smijemo se ponašati kao gubitnici. Oni su nam nametnuli oštru igru, mi smo počeli s nervozom. Nevjerojatno je da smo mi promašili tri penala, naši golmani imali su pet obrana, a njihov golman obranio je sve i svašta. Ovo je baš pobjeda za povijest, ovo mi je deseto polufinale s Hrvatskom. Takvu konstantu nemaju ni Francuzi, Danci”, kazao je Červar.

Potom je loptu spustio na zemlju i završio:

“Puno igrača je otišlo nakon zadnjeg Eura u Hrvatskoj. Trebalo je stvarati i pronaći nove. Mi moramo stvarati igrače, a problem su treneri. Oni odlaze u inozemstvo jer ih naši klubovi ne mogu platiti. Naša liga je slaba, nema para za trenere, doktore, ali svaka čast našim dečkima koji se stalno bore”.