ČERVAROVE RIJEČI NAKON SRBIJE RAZGALIT ĆE HRVATSKU! Vrlo emotivni izbornik ima moćnu poruku za sve

Hrvatski rukometaši su dva kola prije kraja osigurali nastup na završnom turniru Europskog prvenstva 2020. godine, zahvaljujući pobjedi nad Srbijom 27-23 (17-11) u dvoboju 4. kola skupine 2 kvalifikacija za EP, koji je odigran u nedjelju pred oko 7000 gledatelja u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića.

Hrvatsku su do pobjede predvodili Manuel Štrlek sa osam pogodaka i Domagoj Duvnjak sa četiri gola i četiri asistencije. Po tri pogotka postigli su Josip Božić-Pavletić i Marko Mamić. Strijelce gostiju predvodili su sa po tri gola Pušica, Pešić, Nemanja Ilić i Zelenović.

Nakon utakmice izbornik Lino Červar poslao je emotivnu poruku.

“Bila je i u Beogradu dobra igra naših. I kada bih rezimirao, mislim da su dečki pokazali želju i volju te zasluženo pobijedili u ovoj utakmici. Dečki su pokazali karakter, bila je to sjajna utakmica u Beogradu, nije bilo vrijeđanja, ali bilo je sjajno i ovdje u Zadru, moram zahvaliti Zadranima”, rekao je Červar nakon utakmice.

Potom se zahvalio navijačima.

“Bila je to prava utakmica, pravi fajt, kontrolirali smo cijeli susret. Mali Stepančić se ozlijedio, ali unatoč tome izvukli smo pobjedu. Moramo uvijek staviti kriterije malo više, do Eura moramo biti još jači i stvorili timsku igru koja će biti konkurentna svim reprezentacijama. Navijači su bili posebni, toliko ljubavi, toliko strasti, deset godina je prošlo od zadnjega gostovanja i oni su to nadoknadili. Što da im kažem osim velikog – hvala”, emotivno je poručio izbornik.