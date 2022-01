ČERVAR PROGOVORIO O EURU: ‘Horvat mora dati odgovore na to, on to treba jednostavno mora objasniti’

Autor: I.L.

Lino Čevar smjenjen je nakon debakla na SP u Egiptu prošle godine. Savez mu je dodjelio novu funkciju, a to je koordinator za muški rukomet.

“Generalno, pandemija je diktirala rezultat, sastave, a to znači da je djelovala na učinkovitost selekcija na ovom Euru. Island je u tom smislu možda najbolji primjer i kada je u punom sastavu svakako je opća opasnost za sve reprezentacije. Taj Island je primjer za rad i učinkovitost i šteta da zbog problema nisu ušli u polufinale.” dao je Červar svoj komentar na EURO

Naveo je glavne probleme u porazu protiv Crne Gore: “Nastup s Crnom Gorom je morao biti spremniji i bolji, morali smo pokazati više htjenja, borbe. Podcijenili smo Crnu Goru, a oni su igrali u svoju najbolju utakmicu. Još je bitno znati da Nizozemska nije bila kompletna u zadnjem nastupu, da nam iz prvog kruiga nisu došli Mađarska i Slovenija koje su se realno očekivale… Uglavnom, mi kada nismo kompletni moramo biti krvavih koljena.” Naglasio je kako izbornik Horvat mora objasniti ljudima zašto nije zvao neke igrače poput Karačića i Šege.

Budućnost reprezentacije

Kao najveći problem naveo je nedostak želje u obrani i tranzciji: “U svim reprezentacijama najvažnije je srce obranom, to su pozicije 3-4 u obrani 6-0 ili u 5-1 prednji i trojka iza njega. Mi smo to rješavali sa čak 7 igrača na ovom Euru, nije bila čista situacija s kojom smo raspolagali. Ključne reprezentacije to su rješavale sa 2-3 igrača.” izjavio je za SN

Kao dobre stvari naveo je razvoj mladih igrača poputa: Lučina, Grahovca i Maraša. O problemu s vratarima dao je zanimljiv odgovor: “Inzistirao sam kod trenera golmana u svim kategorijama koje imamo da moramo promijeniti nešto u trenažnom procesu. Napravila se analiza na sveučilištu u Portu s pitanjem koliko je postotak lopti obranjenih na brzoj reakciji, a koliko na postavljanju i kognitivnim sposobnostima. Rezultat je 30:70 posto. Moć predviđanja u situacijskim uvjetima se vježba na treninzima. Mozak radi prema broju ponavljanja najbolje stvari i mi se te strane moramo početi razmišljati drugačije.”

Za kraj je rekao što treba raditi u budućnosti: “U tri riječi. Vidjeti, odlučiti, djelovati. Osnova je to svega u vrhunskom rukometu i to je stvar koja se mora ukazivati svim budućim trenerima u radu s mladima. Veliki su izazovi pred nama, bilo bi nam katastrofa da ne idemo na OI drugi puta u nizu, a to znači da moramo izboriti SP i biti dobri na njemu. Dakle, treba nam maksimalna mobilizacija i pojedinačna odgovornost svakoga koji bude unutra u sustavu.”