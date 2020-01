ČERVAR PRIZNAJE DA POSTOJI PROBLEM: “Uopće ne znam što da sada napravim”?

Izbornik Lino Červar jutro kasnije shvatio je koliko je njegova momčad iscrpljena. Govori o svojim igračima kao o herojima, ali priznaje da se i on istrošio u polufinalnoj utakmici.

“Strašno teško je bilo igrali, ali i gledati s klupe. Kod zadnjeg Duvnjakovog penala sam žmirio do posljednjeg trenutka, ali nisam izdržao i gledao sam. Ali, imamo mi problema”; rekao je…

I nastavio:

“Nije to sve još gotovo. Ne znam kako možemo u nedjelju istrpjeti finale, ali znam da ćemo pronaći način. Takav izljev emocija, to je strašno. To nikad prije nisam doživio. Imati takvu mentalnu snagu, svaka čast. Iskreno, bojao sam se bronce. Nikad nisam uspio motivirati onu Balićevu generaciju za te utakmice. Oni su željeli igrati samo finala. I zato sam sretan, ali i umoran. Čekamo nedjelju. Spremit ćemo se, a s ovakvim karakterom je sve moguće”, riječi su našeg izbornika.