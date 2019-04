ČERVAR ODABRAO ZA BEOGRAD: Ovo su hrvatski rukometaši koji će se sukobiti sa Srbima, cilj je samo jedan!

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar objavio je popis igrača za kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo 2020. godine koje Hrvatska igra sa Srbijom. Na njemu nema jednog od najboljih hrvatskih rukometaša Luke Cindrića koji je nedavno zaradio tešku ozljedu.

Hrvatska kod Srbije gostuje u Beogradu u četvrtak 11. travnja, a tri dana kasnije je uzvrat u Zadru.

“Cilj je osigurati Euro. To nam je najbitnije. Utakmice sa Srbijom će biti teške. Nećemo biti kompletni. Nemam iluzije da će biti lako, njima je to presudna utakmica i ne sumnjam u atmosferu. Bit će teško, bitno je da se plasiramo dalje. Povrede me brinu, ali nema plakanja”, rekao je hrvatski izbornik Lino Červar.

“Zbog opasnosti idemo bez navijača i čelnika Saveza. Izranjavani smo, nismo kompletni”, rekao je dopredsjednik HRS-a Zoran Gobac i nastavio: “Nedostaje nam četiri ili pet igrača. Ali raduje povratak Marka Mamića kojeg nije bilo na prvenstvu u Njemačkoj. Raspolažemo s onim što imamo i vjerujemo u te igrače.”

Hrvatska neće imati podršku u Beogradu.

“Zbog opasnosti u Beograd neće putovati ni navijači, a ni čelnici Saveza. Zbog sigurnosti smo se tako dogovorili s policijom i oba Saveza.”, otkrio je Gobac.

Hrvatska u skupini vodi s dvije pobjede iz dvije utakmice. Červarovi izabranici slavili su protiv Švicarske i Belgije. Na Europsko prvenstvo plasirat će se dvije najbolje reprezentacije. Švicarci imaju dva boda, a Belgija i Srbija po jedan.

Pozvani igrači za utakmice sa Srbijom:

1. MARIN ŠEGO, MOL-PICK SZEGED

2. FILIP IVIĆ, PGE VIVE KIELCE

3. IVAN VIDA, RK NEXE

4. JOSIP BOŽIĆ PAVLETIĆ, RK PPD ZAGREB

5. MANUEL ŠTRLEK, TELEKOM VESZPREM

6. DAVID MANDIĆ, RK PPD ZAGREB

7. MARIN ŠIPIĆ, RK NEXE

8. ŽELJKO MUSA, SC MAGDEBURG

9. IGOR KARAČIĆ, RK VARDAR

10. DOMAGOJ DUVNJAK, THW KIEL

11. MARKO MAMIĆ, PGE VIVE KIELCE

12. LUKA STEPANČIĆ, PSG HANDBALL

13. JAKOV VRANKOVIĆ, GRUNDFOS TATABANYA

14. IVAN SRŠEN, RK PPD ZAGREB

15. KRISTIAN BEĆIRI, RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO

16. JOSIP VEKIĆ, RK PPD ZAGREB

17. HALIL JAGANJAC, RK NEXE

18. ANTE GADŽA, RK NEXE