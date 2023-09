Buntićeva supruga: ‘Učinio je monstruozno djelo. Da nisam pobjegla, bila bih mrtva’

Autor: Dnevno GIŠ

Jučer navečer Hrvatsku, ali i regionalnu sportsku javnost šokirala je vijest o uhićenju poznatog hrvatskog rukometnog reprezentativca Denisa Buntića u Ljubuškom.

Buntić je priveden zbog optužbi obiteljskog nasilja, ali kako donose mediji iz BiH bivši rukometaš pušten je u subotu ujutro, što je šokiralo njegovu suprugu, koja je za Bljesak.info iznijela detalje strašnog slučaja.

Podsjetimo, Denis Buntić je priveden zbog obiteljskog nasilja, a kod pretresa kuće navodno su pronađene veće količine oružja i municija.





Neprepoznatljiv čovjek

“Svi smo u šoku. Da je bilo tko drugi na njegovom mjestu, on bi ostao u pritvoru. Tu su oružje, nasilje pred maloljetnim djetetom pod utjecajem droge i alkohola”, izjavila je nakon strašnog incidenta Klara Buntić i onda iznijela optužbe prema BiH sudstvu:

“Da je bilo koji sud bio Livno, Mostar, Široki Brijeg, to bi bilo osuđeno. To su četiri zolje, to su automati, bombe, kalašnjikovi. To je arsenal oružja u kući. Da je imao vremena doći do njega, on bi mene ubio. On je mene odlučio ubiti.









Okrenuo se samo na sekundu što sam ja iskoristila za bijeg kroz balkonska vrata. Da nisam pobjegla, bila bih mrtva na licu mjesta. On ima 160 kg, a ja 50. Nemoguće je da se čovjek obrani, da čovjek stane i postavi se. Kada u njemu proradi zlo nakon alkohola i droge, to je neprepoznatljiv čovjek”, ispričala je strašnu priču Klara.

O slučaju oglasilo se i Tužiteljstvo Županije Zapadnohercegovačke koje je napisalo: ‘Prijedlog za pritvor je podnesen zbog opasnosti od utjecanja na svjedoke i opasnosti da će ponoviti kaznena djela’.

Nažalost svjedoci smo sve većeg porasta nasilja u obitelji i ženama, još je jako svjež slučaj ubojstva mlade 21-godišnje djevojke iz Osijeka i krajnje je vrijeme da se takve strašne stvari probaju bolje prevenirati.