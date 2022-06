BRUTALNA PORUKA RAZMAŽENIM ZVIJEZDAMA: ‘Prije su vozačima ispadale plombe, neka vježbaju’

Ovo prvenstvo Formule 1 sa svim novotarijama FIA-e obilježilo je poskakivanje bolida ili već uvriježeni naziv “porposing”, koje neke momčadi nikako ne uspijevaju smanjiti.

Najdalje u rješenju problema otišli su u Red Bullu i Ferrariju, dok Mercedes unatoč svim poboljšanjima još uvijek ima velikih probleme, pa je i Lewis Hamilton poslije Azerbejdžana jedva izašao iz bolida.

Plooij suspects piece of Mercedes theater in Baku: “Hamilton makes no concessions” https://t.co/rxpGEFE8vX

Vozači su se sad više manje redom počeli žaliti na bolove u leđima zbog poskakivanja bolida, a kamere na kacigama i one na bolidu pokazuju kako je ponekad sami porposing zaista žestok.

Ovo je Formula 1

No na žalopojke zvijezdi osvrnuo se nekadašnji vozač i trenutni direktor momčadi Alpha Tauri, Franz Tost, koji je podsjetio vozače kako je ovo bolid Formule 1, a ne Rolls Royce.

“Jasno je od samog početka kako novi bolidi neće biti baš laki za vožnju. A sada, odjednom, vozači se žale. S jedne strane ih razumijem, nije im lako, ali s druge, ovo je Formula 1. Vozite bolid. Sjećam se da su ranije vozačima plombe ispadale, to nije ništa novo”, bez dlake na jeziku komentirao je Tost pa dao upute:

“Vozači moraju više trenirati mišiće vrata i stražnjice, to će im pomoći, a koliko možemo kontrolirati poskakivanje, to je pitanje. Ali pričamo o bolidu Formule 1, ne o ‘Rolls Royceu’. I vozači toga moraju biti svjesni”, naglasio je direktor Alpha Taurija pa zaključio:

“Ako su im automobili previše neudobni, ako im je teško, možda mogu i ostati kod kuće. Neka budu u fotelji u dnevnoj sobi i neka gledaju utrke na televiziji”, rekao je on.

Promjene pravila

Inače, FIA se i dalje dvoumi oko dva moguća rješenja ovog problema. Jedno je da se odredi stupanj oscilacije bolida pri velikim brzinama, drugim riječima, ako bolid poskakuje morao bi se povisiti, što odnosi dragocjene sekunde, a drugi je jednostavno ograničiti maksimalnu brzinu za sve timove, čak i one koji nemaju problem s poskakivanjem.

Protiv te opcije odmah se pobunio čelnik Red Bula, Kristijan Horner, koji je rekao da ne vidi zašto bi timovi koji su “dobro obavili posao konstrukcije bolida” trebalo da ispaštati zbog onih koji su podbacili u tom zadatku.

UPDATED STANDINGS

Following a post-race penalty in Canada, the tables look like this#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/Qglw1xz0CB

— Formula 1 (@F1) June 19, 2022