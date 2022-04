BRUTALNA PORUKA PUTINU: Olimpijska prvakinja plivala u jezeru ‘krvi’

Agresija Rusije na Ukrajinu koja traje preko 40 dana nagnala je mnoge sportaše da pokažu svoje neslaganje s ratnim vihorom kojeg je nametnuo Vladimir Putin, a svoje mišljenje na snažan način izrazila je Olimpijske prvakinja u plivanju Ruta Meilutyte.

Litavska plivačica, koja je kao 15-godišnjakinja osvojila senzacionalno olimpijsko zlato na 100 metara prsno, u Londonu 2012., izvela performans ispred ruske ambasade u Litvi.

Ruta je objavila video na kojem je zaplivala u jezeru koje je za tu priliku bilo obojeno ekološkom crvenom bojom, kako bi dočarala krvavi rat u Ukrajini.

Putine, Haag te čeka

“Važno je ne otupjeti pred užasnim slikama masovnih ubojstava Ukrajinaca i njihove boli. Naizgled beskrajni užasi koje je Rusija nametnula ukrajinskoj zemlji ne smiju postati norma. S obzirom na to da se zemlje poput Njemačke ne pojačavaju i ne uvode odgovarajuće sankcije agresoru – biranje novca umjesto ljudi otežava nadu”, napisala je Ruta na svom twitter profilu i poručila:

“Stoga je ključno da nastavimo djelovati – širiti istinite informacije, volontirati, protestirati, donirati i vršiti pritisak na naše vlade da nešto poduzmu”, napisala je litavska plivačica.

Swimming Through

The performance “Swimming Through” is a call for action in support of the Ukrainian people who are facing genocide committed by Russia. pic.twitter.com/LuXRFms2c4

— Rūta Meilutytė (@MeilutyteRuta) April 6, 2022