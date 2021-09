BRITANCIMA ODUZETA OLIMPIJSKA MEDALJA; Doping skandal trese svijet atletike!

Veliki skandal razotkriven je u svjetskoj atletici.

CJ Ujah testirao se na zabranjene supstance ostarin i S-23 te dobio pozitivne rezultate, što znači da će mu biti oduzeta srebrna medalja s Olimpijskih igara u Tokiju.

Podsjetimo, Ujah odnosno Velika Britanija je bila druga na utrci 4×100 metara u štafeti.

Pošto je riječ o štafeti, Ujah je trčao još s trojicom trkača iz svoje zemlje. To su Zharnel Hughes, Richard Kitty i Nathaneel Mitchell-Blake te će medalja biti oduzeta i njima.

British sprinter CJ Ujah’s B-sample has tested positive and his case will be referred to the Court of Arbitration for Sport. pic.twitter.com/Ag5CTVYmG6

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 14, 2021