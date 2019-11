BORBA ZA OLIMPIJSKE IGRE U TOKIJU: Seligman i Prpić imaju svoju šansu, neka ju iskoriste!

Samo mjesec dana od Svjetskog prvenstva u Stuttgartu na kojem je Hrvatska dobila dvoje sigurnih putnika na Olimpijske igre u Tokio, viceprvaka svijeta na preči Tina Srbića i Anu Đerek, hrvatska gimnastička reprezentacija ponovno je na velikoj svjetskoj sceni.

Od četvrtka do nedjelje njemački grad Cottbus domaćin je posljednjeg ovogodišnjeg turnira iz serije Svjetskog kupa, ali ujedno i prvoga od posljednja četiri turnira na kojem se mogu izboriti vize za Tokio. Nakon Cottbusa, šansa za skupljanje bodova nudit će se još i početkom 2020. godine u Melbourneu (20-23. veljače), Bakuu (12-15. ožujka) i Dohi (18-21. ožujka).

Put Cottbusa otišla su dva hrvatska vježbača, Robert Seligman i Renato Prpić, dva Osječanina koja će u četvrtak od 16.30 u Lausitz Areni nastupiti na konju s hvataljkama. U njihovoj pratnji su i treneri Vladimir Mađarević i Saša Solar dok će natjecanje suditi Ratko Vuković.

“Princip kvalifikacija kroz Svjetske kupove jest takav da se zbrajaju tri najbolja rezultata iz 8 turnira posljednje dvije sezone prije OI. Hrvatska ima svoje teoretske šanse, a sve dok je tako, nećemo odustati od borbe za Tokio”, poručio je Seligmanov trener Mađarević.

Na 44. Turnier der Meister došli su gimnastičari iz 48 zemalja svijeta, a na startnoj listi konja s hvataljkama nalazi se čak 59 vježbača.

“Zezali smo se da nam je ovdje kao u Osijeku. Koliko smo tu već nastupali, sve znamo kao da smo doma. Ali, svaki put je ugodno doći. Pogotovo sada kada je ovako veliki ulog, jer ipak je ovo jedan od naredna četiri turnira koji će se bodovati i na kraju donijeti konačni poredak na svjetskog ljestvici gdje će samo najbolji iz svake discipline otići na OI. Poslije SP-a u Stuttgartu gdje sam bio u životnoj formi, a na kraju imao peh, potpuno sam bio prazan. Trebalo mi je skoro mjesec dana da dođem k sebi, nisam imao volje za životom. Ali, sve dok postoji šansa za plasman u Tokio, dat ću sve od sebe, neću se predati bez ispaljenog metka. Znam koliko vrijedim, ovdje bih bio zadovoljan finalom, da s pozitivom krenemo u novu godinu u koju se maksimalno uzdam i u kojoj ću opet biti konkurentan. U Cottbusu će biti strašno natjecanje, konkurencija je kao na SP-u. Kad Rusi dođu i s muškom i sa ženskom reprezentacijom na jedan turnir Svjetskog kupa, pa Kinezi, Japanci… onda je sve jasno”, kazao je Seligman koji trenutačno ima 28 „olimpijskih bodova“.

Okršaju s nekim od najjačih svjetskih konjaša veseli se i Renato Prpić.

“U odličnoj sam formi. Ovdje sam odradio jako dobar trening. U biti, ne sjećam se kada sam doma odradio loš trening, zato je moja želja za četvrtak – napraviti vježbu kao na treningu. Iskreno, teško je isključiti se iz tih kalkulacija oko Olimpijskih igara, svi samo o tome pričaju, ali pokušavam to izbaciti iz glave i shvatiti ovaj turnir samo kao jedan u nizu i ne stvarati dodatni pritisak”, rekao je Prpić.

Kvalifikacije u Cottbusu na rasporedu su u četvrtak i petak, dok su finala u subotu (konj s hvataljkama) i nedjelju od 14 do 17 sati.