BOLEST SLOMILA POZNATOG IGRAČA: Legenda se oprostila od prijatelja, tuguje i 12 braće i sestara…

Gerald Williams, dugogodišnji igrač bejzbola u MLB-u, američko-kanadskoj najjačoj ligi svijeta, preminuo je u 56. godini nakon borbe s rakom.

Tijekom karijere koja je u MLB-u trajala od 1992. do 2005., Williams je često mijenjao sredine. Počeo je u slavnim New York Yankeesima, kojima se kasnije i vratio, a bio je član još pet klubova, sa završetkom igračkom puta ’05. u New York Metsima.

Dok je igrao za NY Yankeese, preminuli sportaš izgradio je prijateljstvo s Derekom Jeterom, jednom od bejzbolskih legendi, a Jeter je s tugom primio vijest o smrti čovjeka koji mu je značio puno.

‘Mojem suigraču i jednom od najboljih prijatelja na svijetu, počivaj u miru, brate’, napisao je Jeter u objavi koju je na Twitteru prenio The Players’ Tribune, stranica za priče sportaša čiji je utemeljitelj.

“Gerald Williams passed away this morning after a battle with cancer. To my teammate and one of my best friends in the world, rest in peace, my brother. My thoughts and prayers are with his wife, Liliana, and their whole family.” —Derek Jeter pic.twitter.com/mVoaZ8BPrP

— The Players' Tribune (@PlayersTribune) February 8, 2022