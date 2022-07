BOCA GA MOŽE STAJATI KARIJERE: Poznati sportaš lumpovao u diskoteci do ‘jutra’, a onda je imao posla s policijom…

Svatko od nas je otišao van i popio čašicu previše, ali upuštati se nakon toga u vožnju po gradskim cestama nije nimalo pametno, a ako ste k tome vozač Moto GP-a i uhvaćeni ste u prekršaju crno vam se piše.

Baš to se dogodilo Francescu Bagnaiaji, koji se tijekom izlaska na Ibizi popio čašicu do dvije previše te je u jednom kružnom toku izgubio nadzor nad vozilom i završio je u obližnjem jarku.

“Izlazeći iz diskoteke u tri sata ujutro, na jednom kružnom toku sam završio prednjim gumama u jarku. U incidentu nitko nije ozlijeđen, i nisu sudjelovala druga vozila”, napisao je sam Bagnaia i priznao:

“Alkotestom koji je obavila policija utvrđeno je kako je nivo alkohola u krvi veći od dozvoljenog španjolskim zakonom”, dodao je vozač Ducatija.

Visoke kazne

Kako pišu lokalni mediji, Bagnaia je imao 0,87 promila alkohola u krvi, a dozvoljena granica je 0,25 promila. Policijski izvori su potvrdili za AFP da je Bagnaia imao “skoro tri puta više alkohola u krvi od dozvoljenog” španjolskim zakonom.

U Španjolskoj se vožnja s više od 0,6 promila alkohola smatra krivičnim djelom, pa će Francesco izaći pred suca i prijeti mu kazna zatvora od tri do šest mjeseci, kazna društvenog rada od jednog do tri mjeseca i novčana kazna, dok je kazna zatvora isključena pošto u nesreći nije sudjelovalo drugo vozilo i nije bilo velike materijalne štete.

