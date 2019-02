BIVŠI KAUBOJ ŠOKIRAO IZJAVAMA O REPREZNTACIJI! ‘Nosi mi puno zla, meni to ne treba u životu’

Bivši vratar hrvatske rukometne reprezentacije Mirko Alilović odradio je intervju za portal sportsport.ba, a bilo je tu podosta interesantnih izjava.

“Da sam kao klinac mogao napisati kakvu karijeru želim imati, možda ne bi uopće bila ovakva. Stvarno mogu biti zadovoljan s onim što sam ostvario u dosadašnjoj karijeri, zbog svih tih prekrasnih trenutaka koje sam doživio sa reprezentacijom, klubovima, a jako je bitno i da nije bilo nekih većih ozljeda. Postoje naravno i stvari koje bih promijenio. Recimo, to što sam otišao u Celje nije bila baš najbolja opcija, jer sam imao i puno bolje ponude, ali da se nije dogodilo to možda me put u budućnosti ne bi odveo u Veszprem, Pick Szeged. Svako zlo za neko dobro”, rekao je Alilović.

Potom je razgovor otišao u smjeru njegove bivše reprezentacije i navijača Hrvatske. Sugerirali su da Alilović nije ozbiljno doživljavan.

“Meni je to jasno, svugdje me cijene više nego u Hrvatskoj. I u Mađarskoj, Njemačkoj, Francuskoj… To je u jednu ruku i žalosno, ali ja sam čist pred sobom. Kad sam bio na terenu uvijek sam davao 100 posto za Hrvatsku i mogu ponosno i uzdignute glave biti izvan svega toga. Ambicija glede reprezentacije više uopće nemam, jedanaest godina sam bio tu, a u međuvremenu mi se proširila obitelj i potrebniji sam njima nego da slobodno vrijeme trošim na stvari koje mi donose više zla nego dobrog”, rekao je.

Na konstataciju da je ‘često bio na udaru javnosti’ odgovara:

“Da, baš tako. U Poljskoj su me na turniru proglasili najgorim golmanom u Europi, iako sam imao sezonu iz snova iza sebe. Javnost kritizira i kad je dobro, a gdje neće kad je loše. Najgore je kada vas kritiziraju oni koji rukomet prate 15 dana u godini. Sve to dovede do situacije da se sam pitam da li vrijedim ili ne, ono što radim 15 godina u inozemstvu svugdje cijene, osim u mojoj domovini. Još sam imao i tu situaciju s razbijenim staklima na kući punice, meni to ne treba u životu i zbog svega toga sam se odlučio povući. Nije to bilo fer, korektno prema meni. Ali, sve u svemu, nosim lijepe uspomene. Nekad je bilo bolje, nekad lošije, međutim uvijek sam davao sve što sam mogao.”

Prokomentirao je i nastupe Kauboja na Svjetskom prvenstvu.

“Moja generacija kada je bila druga ili treća, to se gledalo kao katastrofa, kao da smo deseti… Sada je Hrvatska završila na šestom mjestu i to je okej… Ne znam kako bi ocijenio ovaj rezultat, više nisam u reprezentaciji, ne znam kakva je situacija unutar momčadi. Bez obzira, mislim da je ova Hrvatska kvalitetom u vrhu i da je sada nedostajalo i sreće, posebno s ozljedama, jer jedan Cindrić koji je odličan zbog problema s aduktorom nije bio ni na 50 posto svojih mogućnosti. Treba sjesti, razmisliti i vidjeti što se misli dalje. Da li ostati na starim igračima ili izvršiti smjenu generacija, krenuti s mlađima.”