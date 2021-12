BITKOM ZA NASLOV ZAVRŠAVA ERA U FORMULI 1! Ovakav scenarij nije se dogodio gotovo 50 godina

Ovaj vikend možemo slobodno reći kako se završava jedna era u Formuli 1, pošto će natjecanje u “Oktanskom cirkusu” biti drugačije u nadolazećoj sezoni, koja počinje na stazi u Bahreinu sredinom ožujka sljedeće godine.

Jedna od najvećih promjena koja će zadesiti F1 je zamrzavanje razvoja motora do 2025. godine, čime FIA želi smanjiti troškove momčadima, ali sami bolidi i gume, koje imaju nove dimenzije od 18 inča će, po nakani mjerodavnih, potaknuti atraktivnije vožnje i borbe na samoj stazi.

Bolid će tako isto doživjeti korekcije u veličini, prednjem i stražnjem krilu, te će dosta manje ličiti na bolide F1 koje znamo svih ovih godina.

Take a closer glance at the differences between our 2021 and new-for-2022 car 👀#F1 #F12022 pic.twitter.com/CqqUoF8ikv

— Formula 1 (@F1) July 15, 2021