BIO JE NA SAMOM VRHU, A SADA IDE U ZATVOR: Zlatni olimpijac osuđen za ubojstvo

Potpuni šok u sportskom svijetu izazvala je informacija da je bivši olimpijski prvak u judu, Mongolac Tuvshinbayar Naidan osuđen zbog ubojstva te će u zatvoru provesti 16 godina.

Uhićen je u travnju prošle godine kada je bio na čelu Olimpijskog saveza Mongolije. Uhvaćen je kada je u alkoholnom stanju s tupim predmetom napao prijatelja i pri tom mu nanio teške ozljede.

Njegov prijatelj umire u prosincu od posljedica ozljeda i nakon toga kreće optužnica. Sudac je bio vrlo jasan te je osuđen na 16 godina bez prava na pomilovanje i žalbu.

Tuvshinbayar je legenda svoje zemlje. U Pekingu 2008. došao je do zlata u kategoriji do 100 kilograma te time postao prvi Mongolac sa zlatom oko vrata. Na istim igrama došli i do svog drugog i zadnjeg zlata, a ono je stiglo iz boksa.

At London 2012, Mongolian judoka Tuvshinbayar Naidan suffered an injury that almost cost him a medal. He fought back and won an improbable silver.#StrongerTogether @Judo pic.twitter.com/ygnhiwcLa5

— The Olympic Games (@Olympics) November 12, 2020