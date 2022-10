‘BILA JE KRASNA DJEVOJKA S PRELIJEPIM OSMIJEHOM’ Smrt mlade sportašice šokirala: ‘Ovo lomi srce, kakva tragedija…’

Velika tuga pogodila je brojne ljubitelje umjetničkog klizanja zbog vijesti o smrti 32-godišnje američke sportašice Bridget Namiotke, koja je preminula nakon teške borbe u privatnom životu.

Mlada Amerikanka borila se s ovisnošću o opijatima, a tugu je nekoliko mjeseci nakon njezine smrti s ostatkom svijeta podijelila njezina obitelj. Nakon što je stigla vijest da je preminula, od Namiotke se opraštaju zaljubljenici u umjetničko klizanje i drugi do kojih je došao glas da je više nema.

Na forumu posvećenom umjetničkom klizanju, brojne su tužne riječi i poruke koje opisuju preminulu sportašicu.

‘Jako tužne vijesti, krasna djevojka s prelijepim osmijehom’, piše u jednoj oproštajnoj poruci, među drugim reakcijama nakon što se raširio glas o smrti 32-godišnje Amerikanke.

‘Ovo je jako tužno. Počivala u miru, Bridget, sućut njezinoj obitelji i prijateljima koji su ostali za njom’, stoji u drugom tužnom oproštaju od preminule sportašice.

‘Počeo sam plakati kada sam ovo vidio, Mija pokojna supruga i ja gledali smo i upoznali Bridget dok je bila juniorka, na Svjetskom prvenstvu koje je 2007. bilo održano u Oberstdorfu. Bili smo njezini veliki navijači, često sam se pitao gdje je sada i čime se bavi. Potresen sam što sam čuo da je preminula’, podijelio je jedan sportski zaljubljenik svoju tugu.

‘Ovo lomi srce, kakva tragedija’, dodaje još jedna oproštajna poruka od mlade Amerikanke.

Namiotka se sa svojom ovisnošću o opijatima borila nakon što je doživjela tešku traumu, seksualno zlostavljanje za koje je optužila Johna Coughlina, njezin bivši partner u umjetničkom klizanju. U njezine otpužbe nisu svi vjerovali, Coughlin je sve odbacivao, a trauma je rasla.

"Grooming happens. It happened to me and he hurt a lot of girls. Think about the victims.” Another Angel sits next to God too early after suffering sexual assault. Safety over Money & Medals!!!

Former US pairs figure skater Bridget Namiotka dead at 32 https://t.co/DizWL2Om67









— Rosemarie Aquilina (@AquiRosemarie) October 8, 2022