BiH zvijezda otvoreno o ‘odbijanju’ Srbije, otkrila šokantne detalje: ‘Ograđujem se od očevih izjava’

Autor: Ivan Lukač

Najbolja sportašica BiH Lana Pudar vratila se iz Beograda gdje je bilo održano Europsko prvenstvo i gdje je došla do srebrene medalje, a odmah po dolasku šokirala je javnost.

Pudar je komentirala medijske natpise kako je njen otac Velibor donio odluku da ona nastupa za BiH, a ne za Srbiju. Sjajna sportašica rekla je kako je odluka bila isključivo njena.

“Osjećam potrebu na ovaj način reagirati na današnje medijske naslove i tekstove koji su se pojavili na gotovo svim medijima u našoj zemlji, a vezani su uz javne istupe mog oca Velibora Pudara na njegovim društvenim mrežama” započela je.

Svađa s ocem

Potom je dodala: “Odluka za koju državu ću nastupiti nikada nije bila upitna i uvijek je bila isključivo MOJA, ni njegova niti bilo čija. Ograđujem se od svih dosadašnjih i mogućih budućih javnih istupa Velibora Pudara, koji uzimaju u kontekst mene, moju sportsku karijeru i privatni život mene i moje obitelji. Moj otac i ja nemamo nikakav kontakt skoro dvije godine i sve njegove izjave nemaju apsolutno nikakve veze sa mnom.”

Ova izjava šokirala je javnost jer nitko nije bio upoznat da trofejna sportašica ima tako loš odnos s ocem. Dalje je u svom izlaganju jasno rekla i zaključila: “To je nešto što mi najmanje treba u ovom trenutku kada sam u završnim pripremama za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu.

No, zbog velikog interesa javnosti, a prije svega zbog sebe i svega što me čeka, osjetio sam potrebu da se na ovaj način javno oglasim, kako bih pojasnio i stavio točku na sve navedeno. Ovo je zadnji put da se javno oglašavam i govorim na ovu temu i molim vas da to poštujete. Hvala na razumijevanju i ogromnoj podršci koju imam i osjećam od svih dobronamjernih ljudi u našoj domovini i inozemstvu.”