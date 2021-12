BASNOSLOVNE ZARADE VOZAČA FORMULE 1! Evo koliko zarađuju, Hamilton, Verstappen i društvo

Formula 1 je jedan od najatraktivnijih i najskupljih sportova današnjice, a stotine milijuna koji se stalno vrte oko Oktanskog cirkusa, čine ovaj sport i njegove aktere jedne od najplaćenijih sportaša na svijetu.

Tako je prvi po zaradi na gridu naravno svjetski prvak Britanac Lewis Hamilton, koji je samo od plaće i bonusa u Mercedesu ove godine inkasirao 62 milijuna dolara, od čega je 55 milijuna plaća i 7 milijuna bonusi. Koliko će Lewis inkasirati još od sponzora ne znamo ali je sigurno cifra i veća od ove iz Mercedesa.

Njegov najveći suparnik za novog prvaka, Max Verstappen iz Red Bull Racinga, ima plaću od 42 milijuna dolara, a za razliku od Hamiltona u njegovu plaću su uključeni i brojni bonusi.

Velika razlika

Legendarni Fernando Alonso, koji se ove sezone vratio u Formulu 1 zauzima treću poziciju, a njegova plaća u Alpine iznosi 25 milijuna dolara.

Lista od 10 najplaćenijih vozača Formule 1 prema magazinu Forbes izgleda ovako:

1. Lewis Hamilton (Mercedes) – 62 milijuna dolara

2. Max Verstappen (Red Bull) – 42 milijuna

3. Fernando Alonso (Alpine) – 25 milijuna

4. Sergio Perez (Red Bull) – 18.5 milijuna

5. Sebastian Vettel (Aston Martin) – 15 milijuna

6. Charles Leclerc (Ferrari) – 12 milijuna

7. Valtteri Bottas (Mercedes)- 11 milijuna

8. Daniel Ricciardo (McLaren) – 11 milijuna

9. Lando Norris (McLaren) – 9 milijuna

10. Carlos Sainz (Ferrari)- 8 milijuna

