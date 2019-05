ATOMSKI JUG! Dubrovčani poveli u finalnoj seriji Prvenstva Hrvatske i revanširali se Mladosti za Regionalnu ligu

Nećemo reći da je prva utakmica finalne serije hrvatskog vaterpolskog prvenstva za Jug prošla bez ikakvih problema, ali nećemo ni previše pogriješiti kada ćemo konstatirati da je bila lakša od očekivanog. Momčad Vjeke Kobešćaka slavila je rezultatom 10:4 i povela s 1:0 u seriji na tri pobjede. Rezultat sugerira lakoću, a i dojam je takav bio da bi Dubrovčani svakako još pojačali, da je bilo potrebe.

Jednostavno, Mladost je izgubila prednost domaćeg terena koju je teškom mukom sticala kroz sezonu u Regionalnoj ligi – zbog nje same. Ne može sam Cosmin Radu, sve i da je sto puta ponajbolji centar svih vremena, baš svaku utakmicu iznijeti na svojim plećima. Izluđivao je Jugove bekove koliko je mogao, zabio točno polovicu – dva od četiri pogotka Žabaca, i to je to. Nije bilo suigrača koji bi ga mogao pratiti, zato je sastav Zorana Bajića i pretrpio tako visok poraz.

Jug je na krilima Fatovića i Xavija Garcije, Katalonca koji je jako dugo igrao s dva isključenja došao do vodstva u finalu. Nisu Gospari uzalud “majstori” doigravanja, posebice posljednjih godina u kojima izuzetno dominiraju domaćim vaterpolom.

Druga se utakmica finala igra u Dubrovniku, već u subotu. Dođe li se s Jugovih 2:0 ponovo u Zagreb, vrlo je vjerojatno da će kao i prošle godine Kobešćak s momcima na Savi proslaviti obranu naslova prvaka.

Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu – 1. utakmica finalne serije

HAVK Mladost – Jug CO 4:10 (1:2, 1:4, 1:1, 1:3)

HAVK Mladost: Marcelić (12 obrana), Radu 2, Miloš 1, Čagalj, Ćuk, Petković, Anzulović, Lazić 1, Bajić, Biljaka, Buljubašić, Kharkov, Jurlina, Herceg

JUG CO: Popadić (14 obrana), Macan, Fatović 3 (1), Lončar, Joković 1, Xavi Garcia 2, Lozina 1, Merkulov, Čulina, Žuvela, Benić 1, Papanastasiou 1, Vukojević, Tomasović 1

Igrač više: HAVK Mladost 9 (3), Jug CO 5 (1)

Peterci: HAVK Mladost 0 (0), Jug CO 1 (1)