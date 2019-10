OSTALI REZULTATI: Njemačka s igračem manje do pobjede, Kek sve dalje od plasmana na EURO

Odigrano je i ostalih 8 utakmica kvalifikacija za EURO. Neki putnici su već poznati, dok ostali još kao Hrvatska moraju u zadnjem kolu potvrđivati svoju ulaznicu za EURO.

Reprezentacije Poljske i Rusije su osigurale Europsku smotru. Rusija je plasman na EURO 2020. osigurala uvjerljivom 5-0 pobjedom na gostovanju na Cipru u skupini I, dok je Poljska pred svojim navijačima u Varšavi svladala Sjevernu Makedoniju sa 2-0 u kvalifikacijskoj skupini G. Ruse je do pobjede predvodio Denis Čerišev, dvostruki strijelac (9, 90+2) i dvostruki asistent za pogotke Ozdojeva (23) i Dzjube (79). Četvrti strijelac bio je Golovin (89).

Group I

The 2018 World Cup hosts Russia booked their place at Euro 2020 after a dominant 5-0 win over 3rd place Cyprus.

Belgium, who also secured qualification this week, won 2-0 in Kazakhstan, while Scotland thrashed San Marino 6-0 pic.twitter.com/FwbsMIq6Bd





— International Football Fanpage (@Footie_Matters) October 13, 2019