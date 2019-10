OSTALI REZULTATI KVALIFIKACIJA: Nizozemska i Belgija suverene, Slovačka izvukla bod kod Walesa

Autor: Mario Lacković

Odigrane su i ostale utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020. godine. Favoriti su opravdali očekivanja, jedino je Slovačka morala spašavati rezultat kod kuće protiv Walesa.

Wales se u Trnavi odlično držao sa Slovačkom. Poveli su u 25. minuti preko Moorea, da bi Kucka u 53. minuti izjednačio rezultat koji se nije mijenjao do kraja utakmice. Hrvatska je vodeća u skupini s 13 bodova, Slovačka ima 10, Mađarska devet, Wales sedam, ali i utakmicu manje, dok je Azerbajdžan zadnji s jednim bodom.

Nizozemska je u Rotterdamu u skupini C pobijedila Sjevernu Irsku koja je od 75. minute vodila golom Magennisa. Oranje je do pobjede 3:1 stiže golovima Depaya u 80. i 94., te De Jonga u 91. minuti.

U drugoj utakmici te skupine Bjelorusija i Estonija odigrali su 0:0.

Poljska je u skupini G uz hat-trick Lewadowskog s 3:0 slavila kod Latvije te napravili veliki korak prema Euru.

Nizozemska, Njemačka i Sjeverna Irska su na 12 bodova, ali Sjeverna Irska ima utakmicu više. Bjelorusija ima četiri boda, Estonija je na jednom.

🇳🇱 Netherlands 0-1 Northern Ireland ⏱ FT

🇳🇱 Netherlands 3-1 Northern Ireland 😳 Incredible 11-minutes in Rotterdam. pic.twitter.com/o0AoBr9j4d — SPORF (@Sporf) October 10, 2019

Austrija je preokretom u Beču pobijedila 3:1 Izrael, koji je poveo sjajnim golom Zahavija, no Lazaro, Hinteregger i Sabitzer donose preokret domaćinu.

Sjeverna Makedonija je golovima Elmasa u 50. i 68. minuti bila bolja od Slovenije. Ademi je za Makedonce igrao do 77. minute.

FT Latvia 0 Poland 3. Lewandowski’s fine form continues as his sixth international hat-trick secures a return to winning ways for Poland. Two goals inside 13 minutes set the tone and the points were effectively in the bag long before his late third. Poland top Group G #LVAPOL pic.twitter.com/A0D3dTjCwE — Football 24/7 (@foetball247) October 10, 2019

Poljska je prva sa 16 bodova, Austrija je na 13, Sj. Makedonija i Slovenija imaju 11, Izrael osam, a Latvija je na nuli.

U skupini I San Marino je do 28. minute držao nulu u Belgiji, no do kraja je primio devet golova. Lukaku je zabio dva, Chadli, Alderweiereld, Tielemans, Benteke, Verschaeren i Castagne jedan, dok je vlastitu mrežu pogodio Brolli.

Rusija je s 4:0 razbila Škote u nastavku uz sjajne golove Dzjube i Ozdoeva. Dzjuba je zabio još jedan, a konačni rezultat postavio je Golovin.

U ranijem terminu Cipar je kao gost preokretom u nastavku slavio u Kazahstanu 2:1. Domaćini je vodio golom Jerlanova od 34. minute, da bi Sotiriou u 73. i Ioannou u 84. donijeli preokret gostima.

Belgija ima 21 bod, Rusija je na 18, Cipar ima 10, Kazahstan sedam, Škotska šest, a San Marino je na nuli.