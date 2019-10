OSTAJE ŽAL ZA BODOVIMA: Mladi Dinamo propustio nekoliko zicera za pobjedu

Autor: Mario Lacković

Mladi nogometaši Dinama upisali su remi sa Šahtarom. Konačan rezultat je 1:1, a strijelci su bili Bondarenko za Šahtar te Janković za Dinamo.

Dinamo može žaliti za propuštenim prilikama na utakmici. Mladi Modri su dominirali čitavim susretom, no lopta nikako nije htjela u gol. Šahtar se skoro cijelu utakmicu branio, ali je ipak prvi došao do vodstva, i to iz penala. Na jedan naizgled neopasan ubačaj u Dinamov 16-erac, zakasnio je Josipović i srušio Sikana koji je išao od gola i teško da bi uopće stigao tu loptu. Pogodak je postigao Bondarenko u 50. minuti.

No, nije se dugo čekalo na odgovor Dinama. Samo pet minuta trajalo je Šahtarovo vodstvo. Karrica je napravio dobar posao na desnoj strani za Jankovića koji je iskosa, s nekih 10-ak metara, pucao. Trebao je to Trubin obraniti, ali lopta mu je prošla ispod ruke i u gol. Dinamo je od 65. minute imao i igrača više. Isključenje je zaradio Ehbudzhuo, no to također nije bilo dovoljno za pobjedu Dinama. Do kraja susreta Dinamo je imao nekoliko stopostotnih prilika, no mreže su mirovale.

Na ljestvici vodi Dinamo s pet bodova, Manchester City ima četiri i utakmicu manje. Šahtar je osvojio dva, a Atalanta ima jedan, te utakmicu manje.