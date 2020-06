OSTAJE LI ZAGREB BEZ REPREZENTACIJE? Pune tribine zagrebačkog stadiona opasne su po navijače

Autor: Dnevno

Maksimirski stadion još je jednom u centru pažnje svekolike hrvatske i zagrebačke javnosti. Zagrebačke zato što je sada sigurno da bez uporabljive istočne tribine neće moći biti domaćin reprezentaciji, a domaće jer će reprezentaciju netko morati ugostiti i to već u listopadu kada Hrvatska igra utakmicu Lige nacija protiv uvijek neugodne Švedske.

U Večernjem su listu razgovarali s Tomislavom Kišičekom, profesorom na Građevinskom fakultetu u Zagrebu kako bi dobili stručne odgovore na vruća pitanja.

“Po mom mišljenju, ali i mišljenju drugih stručnjaka koji su upoznati sa situacijom vezanom uz istočnu tribinu, do daljnjega je ta tribina opasna za publiku. Na njoj su uočene pukotine na poprečnim gredama koje spajaju glavni nosivi sustav tribine. Na glavnim nosačima sa sjeverne strane istočne tribine uočene su veće pukotine i odlamanje zaštitnog sloja betona do glavne armature. Moguće je da su neke od tih pukotina postojale i ranije, ali sada su se na nekim mjestima povećale. Posebice su problematična oštećenja kratkih konzola koje služe kao oslonci glavnih metalnih stuba koje vode na tribine. Na dosta mjesta došlo je do odlamanja većih komada betona. Na nekim mjestima došlo je i do većeg pomaka krakova stuba u odnosu na konstrukciju tribine. Taj je detalj posebno opasan zbog većeg broja gledatelja koji se služe tim stubama. Metalne stupove koji podupiru konstrukciju istočne tribine treba svakako detaljno pregledati jer se čini da se jedan od njih lagano izvio” podijelio je svoje uvide Kišiček da bi dodao:

“Istočnu tribinu treba svakako detaljno pregledati, napraviti projekt postojećeg stanja (tj. statičku i dinamičku analizu postojećeg stanja) i u skladu s time napraviti projekt sanacije i pojačanja konstrukcije, naravno ako se sve skupa to isplati.”

Reprezentaciju su već uspješno ugostila tri najveća hrvatska grada iza Zagreba. Split se pamti po lanjskom vrlo organiziranom dočeku Hrvatske i Mađarske (3:0) nogometne reprezentacije na Poljudu u sklopu kvalifikacija za Europsko nogometno prvenstvo, kao i vrlo upečatljivoj atmosferi.

Rijeka se također istaknula u organizacijskom segmentu a loše vrijeme nije išlo u prilog ni navijačima koji su se ipak odazvali u maksimalnom broju kada je Rujevici u posljednjem kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo ugostila reprezentaciju Slovačke (3:1).

Vatreni su u osječkom Gradskom vrtu slavili protiv reprezentacije Walesa (2:1) također u sklopu kvalifikacija za Europsko nogometno prvenstvo koje je zbog pojave koronavirusa odgođeno za ljeto 2021. godine.

Hrvatska ima gdje igrati svoje utakmice međutim pitanje nacionalog stadiona kao rješenja za najveće utakmice reprezentacije ostaje još uvijek otvoreno. Čitav niz novih pitanja nastaje kada se pojam “nacionalnog stadiona” poveže (poistovjeti) s mjestom na kojem će Dinamo ubuduće igrati svoje utakmice, no svako daljnje prolongiranje hvatanja u koštac sa “stadionom” može biti štetno – i opasno.

Najtrofejniji hrvatski nogometni klub Dinamo i gradski oci “Modrih” već izvjesno vrijeme pokušavaju uskladiti tonove po pitanju jednog od goručih pitanja grada Zagreba.

“Budući da se radi o iznimno važnom gradskom objektu, prioritetno je da se sustavno krene u izgradnju novog stadiona. Odgađanje takve odluke dovelo je do narušenog statičkog stanja stadiona i nemogućnosti da se bilo kakvim preinakama on dovede do standarda koje zahtjevaju FIFA i UEFA, zato je neizbježno uklanjanje sadašnjeg stadiona i projektiranje novog”, rekla je pročelnica zagrebačkog Ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Sanja Jerković sredinom ožujka u razgovoru za Jutarnji list.

“Planira se novi nogometni stadion zajedno sa pomoćnim terenima i uredskim prostorima, a uz bazenski kompleks dodatno će se isplanirati velika atletska tribina s atletskim borilištima i raznim terenima na otvorenom”, rekla je Jerković nakon sastanaka koji je označen kao jedan od posljednjih za pripremu natječaja urbanističko-arhitektonskog rješenja za cjelovitu zonu Svetice.

Dinamo će u prvoj sljedećoj utakmici koju igra protiv Slaven Belupa 17. lipnja vrata stadiona otvoriti vjerojatno samo za sjevernu i zapadnu tribinu a pretplatnici koji su kupili godišnje ulaznice za istok ići će na sjever i na zapad.