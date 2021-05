OSTAJE ILI ODLAZI? Modrić i suigrači napokon dočekali kraj ‘slučaja Zidane’

Nakon završetka sezone koja nije bila trofejna za Real Madrid, doznalo se kakva je sudbina Zinedinea Zidanea na klupi velikana iz glavnog španjolskog grada. Nagađanje da je Zidane na odlasku iz Reala dobilo je potvrdu informacijom koju je u srijedu kasno navečer objavio poznati talijanski novinar Fabrizio Romano, a potvrdila ju je i španjolska Marca.

Veliki Francuz, tako, završava svoju drugu epizodu na klupi Reala, koja je trajala od preklani.

Exclusive. Zinedine Zidane has decided to LEAVE Real Madrid with immediate effect. ⚪️🚨 #RealMadrid #Zidane

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021