‘OSJEĆAO BIH SE DUŽAN PREMA NAVIJAČIMA DA TO NISAM NAPRAVIO’ Trener Hajduka sasvim iskreno: Dinamo je zasluženo tu gdje je, ne zamaramo se kalkulacijama!

Odbrojava se polako do novog hrvatskog derbija. U fokusu su Dinamo i Hajduk, sutra je sudar u 18 sati.

Dinamo ima zalihu od 12 bodova i nema nikakve neizvjesnosti oko toga tko će osvojiti krunu.

U zadnjem derbiju Dinamo je slavio 4:0, sad je pritisak na Hajduku. O tome je govorio trener Ivan Leko…





Veliki derbi

“Dinamo ima 12 više, zasluženo su tu di jesu. I mi smo tu di jesmo. Ne zamaramo se kalkulacijama. Odigrat ćemo dobru utakmicu. Imat ćemo izvanredan teren, lipo vrime, pun stadion, naš je fokus na nogometu, da pokušamo našim navijačima pokazati da smo dobri i ozbiljni i da znamo što radimo i da imamo srce. I da ih pobijedimo. Puno je drugačija od onih 0:4. Učimo na tuđim, ali i na svojim greškama. Bit ćemo ozbiljniji, rekao je Leko na startu.

“Bišćan? Njegove su momčadi organizirane, on je pobjednik bio kao igrač i kao trener je pobjednik. On će doći da nas pobijedi. Momčad? Ne igra Benrahou. Falit će nam puno Marokanac, ima dobar mentalitet, pod pritiskom je dobar, falit će nam… Ali to je prilika da ga netko nadoknadi, pokaže se. Ekipa koja bude bolja i fokusirana na nogomet pobijedit će.”

Netko je spomenuo Livaju i 10 bilih tića…

“Ma ja bih bio najsretniji da svi igraju koji prođu omladinski pogon. Ja sam imao tu sriću. Ne znam kad je više juniora dobili priliku nego ovog proljeća. A nikad nam nitko nije rekao da netko mora igrati. Svatko tko je nastupio zaslužio je igrom i poštenjem.”

Osjećate li se dužan prema navijačima?

“Osjećao bih se dužan da nisam dao milijun posto. A zašto imamo takve rezultate možemo upaliti jednu diskusiju što i kako..”









Ima pozitivna iskustva o derbijima…

“Ma to je lijepo, najbolje utakmice, ostaju u uspomeni. Sritni smo svi koji smo rođeni ovdje i da odigramo iako jednom utakmicu pred punim Poljudom. Naši navijači, kako žive i bodre, teško se gdje nađe, to je jedinstveno… Odgovorni smo prema njima i motivirani smo. Dolaze nam navijači na minus 12, pun stadion, veliki respekt prema navijačima i sretni smo što ih imamo.”

Veliki talent je otpao.









“Luka Vušković ne može, vratio se iz Švicarske nespreman.”

Atmosfera velike utakmice?

“Da, pa Nije ovo utakmica kao svaka druga, nije ista kao druge, lagali bismo da je to sve isto, ista tri boda. Ovo je posebno. U pripremi nastojiš se baviti nogometom, dekor je samo dekor i ambijent, ali krucijalno je 11 na 11 na terenu na 106 puta 66 metara na travnjaku. Treba biti miran. Očekujem stabilan Hajduk koji će znat što radi s balunom, bez baluna, iskoristiti momente. Da igramo za šanse, za golove, za asiste”, dodao je Leko