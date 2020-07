OSIJEKOVA UTAKMICA GENERACIJA IPAK BEZ PUBLIKE? Čeka se odluka HNS-a!

Autor: N.M./Dnevno

Danas bi se trebalo i definitivno znati hoće li se udovoljiti želji Osijeka da utakmicu odluke za drugo mjesto s Lokomotivom igraju u Gradskom vrtu ipak uz prisustvo publike. O svemu će odlučivati IO HNS-a na današnjoj sjednici.

HNS je zaprimio prigovore Osijeka, Nogometnog saveza Osječko-baranjske županije i Orijenta te zahtjeve da poništi odluku o igranju utakmica do kraja sezone bez gledatelja. Izvršni odbor HNS-a je tako odlučio još u ponedjeljak. Još u ponedjeljak Savez priopćio da će se posljednje kolo Prve HNL, ali i finale Kupa Rijeka – Šibenik kao i doigravanje za prvu ligu Orijent – Istra 1961 igrati pred praznim tribinama.

U Osijeku su burno reagirali to im je najvažnija utakmica u novijoj klupskoj povijesti, dobili su mišljenje Županijskog stožera civilne zaštite da navijači smiju biti na tribinama, prema pravilu od jedne trećine kapaciteta, no HNS nije donio preporuku nego odluku koja je obvezujuća. No prema posljednjim informacijama nema nikakvih indicija da bi HNS mogao preinačiti svoju odluku od ponedjeljka, a ona glasi da će se igrati pred praznim tribinama.

Izbornik Zlatko Dalić također najavljen je na sjednici, on bi trebao predočiti izvještaj o reprezentativnim akcijama. Vatrene čeka Liga nacija, bude li se igralo po planu uslijed pandemija koja traje, te dvije prijateljske utakmice, od kojih je jedna sa Švicarskom u St. Gallenu 7. listopada. U Ligi nacija Hrvatska je domaćin Švedskoj 11. listopada, Francuskoj tri dana kasnije kao i Portugalu 17. studenoga. IO će odrediti stadione, formalno u igri je pet gradova koji su licencirani od UEFA-e: Split (Poljud), Rijeka (Rujevica), Zagreb (Maksimir), Osijek (Gradski vrt) i Pula (Drosina). Maksimir dolazi u obzir bude li se igralo bez gledatelja.

Raspravljat će se također o točci koja je također izazvala dosta bure i prijepora, sagi o Juniorskoj ligi prvaka. To je natjecanje prekinuto i odmah su se pokrenula pitanja tko će biti prvak i naš predstavnik u juniorskoj Ligi prvaka iduće sezone. . Hajduk je na tablici imao 42 boda, no odigrao je utakmicu više nego Dinamo koji je došao do 40 bodova, uz utakmicu manje koju je trebao odigrati protiv Dugopolja. Prema nekim naznaka Savez bi prvakom lIge proglasio juniore Hajduka ali bi u Ligu prvaka poslali mlade Dinamovce. Živi bili pa vidjeli, od HNS-a su iznenađenja uvijek moguća pa ćemo pričekati današnje vijećanje za konačne odluke o gorućim temama hrvatskog klupskog nogometa.