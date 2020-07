OSIJEK VRIJE PRED POVIJESNI SUSRET! Legenda navijača poručila: ‘Savez je dovoljan sam sebi, sve se dirigira iz Međugorja’

Glavni grad Slavonije vrije! Atmosfera je dovedena do usijanja pred sutrašnju odlučujuću utakmicu HNL-a Osijeka protiv Lokomotive (21.05 sat). Ulog je najveći mogući – drugo mjesto i kvalifikacije za Ligu prvaka. Sve je dodatno začinjeno i činjenicom da će sve odvijati bez prisustva gledatelja na tribinama što su u gradu Osijeku i klubu a pogotovo među navijačima doživjeli vrlo teško i razočaravajuće. Iako su Osječani od Županijskog stožera zatražili i dobili dopuštenje da se uz pridržavanje mjera utakmica igra pred gledateljima od toga kao što je poznato neće biti ništa, HNS je rekao stop.

Kohorta je najavila dolazak na stadion unatoč zabrani, a po gradu su osvanule i mnoge uvredljive poruke, sutra se najavljuje korteo navijača. Navijači će večeras na zadnjem treningu doći podržati svoje ljubimce prije sutrašnje povijesne utakmice za klub.

“Davor Šuker i braća Mamić kolektivno nam sišu glavić”, stajalo je na jednoj od poruka upućenih Savezu. Naravno Osječani su najviše razočarani predsjednikom i počasnim građaninom Osijeka Davor Šukerom a koji je ne prvi put stao na žulj svojim sugrađanima.

O svemu se iz prve ruke željeli čuti od samih Osječana, kako gledaju na cijelu situaciju i kako dočekuju sutrašnji veliki dan za svoj klub i grad. Kontaktirali smo glasnogovornika NK Osijeka Marija Mihića. Srdačno nam se zahvalio na pozivu no sam nam je istaknuo da ne želi ništa više komentirati vezano uz sva događanja, sve je u izjavi rekao direktor kluba Igor Galić. O svemu smo se očitovali i apsolutno ne želimo dolijevati ulje na vatru. Fokus nam je samo na momčadi, treneru i sutrašnjoj utakmici”, istaknuo je za Dnevno Mario Mihić.

A direktor kluba Igor Galić o svemu je kazao:

“Sramotna odluka HNS-a! Ne mogu drukčije to prokomentirati. Ovo je teško razumljivo i prihvatljivo, posebice nakon posve jasnog i neupitnog očitovanja Stožera civilne zaštite da nema prepreka za igranje pred publikom. Savez to nije želio uvažiti, tako da se u svemu očituju neki drugi interesi, po nama – nikako nogometni. Po tko zna koji puta koplja se lome na našem klubu. Bili smo zakinuti suđenjem, a sada se suočavamo i s ovakvom situacijom da nam se navijačima zabranjuje dolazak na tribine u najvažnijoj, povijesnoj utakmici. Članovi Izvršnog odbora HNS-a stavljaju se iznad svega, iznad Stožera civilne zaštite i to baš sada, kada pada odluka tko će u kvalifikacije Lige prvaka. Našoj momčadi ne preostaje ništa drugo nego izdići se iznad svega, skupiti svu snagu, motiv i energiju kako bismo u subotu došli do velike pobjede”, rekao je direktor NK Osijek Igor Galić.

No puno zanimljivije nam je bilo čuti mišljenje iz navijačkog kuta, pokušali smo kontaktirati nekog iz osječke navijačke skupine Kohorte, no cijelu jutro nam nitko nije odgovarao na pozive. Ipak smo došli do jednog od legendarnih navijača i bivšeg predsjednika Kohorte Ivice Poliha-Ite koji je vrlo rado pristao popričati s nama o povijesnoj utakmici i svemu što joj prethodi.

Poliha smo na početku pitali kako je on osobno dočekao jučerašnju konačnu odluku o tome da će se utakmica u Gradskom vrtu definitivno igrati bez prisustva navijača?

“To sam ja osobno a i brojni drugi navijači doživjeli kao veliki udarac za navijače i klubove, jer nogomet se igra zbog tih istih navijača. Iznenađeni smo njihovim ponašanjem i time što nemaju sluha za navijače i nogomet. Oni su ionako dovoljni sami sebi, za njih ne postoji ni Plenković ni Milanović”, u jednom dahu kaže Polih i nastavlja:

“Svi nam je stalo do zdravlja ljudi i cijele nacije, no na tribinama i na stadionu se još nitko nije zarazio, i sve je dosad protjecalo u najboljem redu. Svi oni u Savezu gledaju samo svoj interes a u uskoj suradnji sa gospodinom iz Međugorja. Zasigurno umjesto njega sve poteze vuče njegov prvi suradnik Damir Mišković, dopredsjednik Saveza. Njegova Rijeka je također u igri, znamo da i ona na kraju može biti druga, u interesu je da na tribinama ne bude navijača”, govori Polih.

“No puno smo toga već proživjeli i doživjeli ove sezone tako da nas ovakve stvari mogu samo još više ujediniti, grad doslovno živi za ovu utakmicu. Osijek nikad u svojoj povijesti nije bio drugi, a k tome pobjeda i drugo mjesto donosi kvalifikacije za Ligu prvaka. Ovakva sezona HNL-a se ne pamti, ovo su za Osijek povijesni dani, u rangu 1999. godine kad smo u grad donijeli trofej hrvatskog Kupa ali ovo je možda još jače i vrijednije”.

Što će se večeras i sutra događati u gradu na Dravi kad je Kohorta u pitanju?

Večeras ću ja osobno kao i svi ostali navijači uključujući naravno Kohortu doći na zadnji trening kako bi pjesmom i skandiranjem podržali trenera Kuleševića i igrače, da im pokažemo da smo uz njih u sutrašnjoj velikoj utakmici. Sutra je najavljen i korteo gradom do stadiona prije početka utakmice i velika i gromoglasna podrška, koja će izgledati kao da smo na samim tribinama Gradskog vrta”, kaže Polih.

Kakva je atmosfera u samom gradu,osjeća li euforija pred ovaj veliki susret za vaš klub?, upitali smo Ivicu-Itu Poliha

“To se ne može opisati, staro i mlado svi su u iščekivanju, grad zaista diše sa svojim klubom i igračima. Atmosfera koja vlada ovih dana ne može se uopće dočarati”, govori s velikim zadovoljstvom legendarni Ita.

Za kraj smo velikog navijača Osijeka pitali kakva su njegova očekivanja od sutrašnje utakmice i nadali se naravno pobjedi, jer obje momčadi sutra moraju tražiti upravo to – sva tri boda.

“Mislim da u ovoj postkorna fazi igramo najbolji i najkvalitetniji nogomet, da smo 20- 30 posto bolji od Lokomotive kojoj svaka čast, no svi se pa i ja nadamo pobjedi i velikom slavlju no naravno da svi prije svega moramo misliti na zdravlje i sigurnost svih nas, ali da smo svi uzbuđeni i uvjereni u pozitivan ishoh zasigurno jesmo”, istaknuo je za kraj Ivica Polih- Ita navijačka legenda Osijeka i Kohorte uoči sutrašnje utakmice s atributom povijesne za Grad na Dravi i nogometni klub Osijek.