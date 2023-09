Osijek je odbacio pobjedu kao dijete olinjalu igračku: Dinamo je poklon objeručke primio, samo zašto je sudac izgledao kao slijepac?

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dinama nije bilo nigdje do 70. minute. Gubio je 0-2 u srazu s Osijekom, igrao poprilično blijedo. No, Osijek se u ovome prvenstvu specijalizirao gubiti velike prednosti, nije mu ovo prvi puta da je izgubio vodstvo od dva gola razlike. Naposljetku, poslije golova Miereza i Bukvića činilo se da se Dinamo strmoglavo u ponor. No, zaustavio se negdje na pola puta, držao se noktima za stijenje i počeo penjati.

I gle čuda. Pobijedio je s 3-2. I to u kakvoj drami. Najprije je smanjio Emreli, a dva gola Dinama potom pala su iz jedanaesteraca koje je dobro izvodio Bruno Petković. Jedanaesterci su dosuđeni nakon dugotrajnih VAR provjera, a pritom je zapanjujuće bilo što sudac Zebec sam nije primjetio niti jedan. A bio je na nekoliko metara od inkriminiranih događaja.

Izazvalo je to bijes navijača Osijeka. No, sagledavajući realno cijelu sliku Osijek je u zadnjoj trećini utakmici potpuno nestao. Sad, je li to problem psihološke naravi ili upitne kondicijske spreme – ne možemo znati. Momčad Stjepana Tomasa imala je pobjedu u zagrljaju i odbacila ju je kao što dijete odbaci olinjalu igračku.





Preokret

Dinamo nije odigrao ni naročito dobru, ni naročitu slabu utakmicu. Golovi Osijeka bili su plod kardinalnih grešaka vlastitih igrača (Šutalo i Ljubičić). Isto, Dinamo nije bio bezopasan u napadu, jer najbolji Osijekov čovjek bio je vratar Malenica.

Međutim, nitko nije očekivao ovakav preokret. Osijek kao da se uplašio pobjede, odjednom je postao smušen, smeten, očajnički se branio na način da su se kiksevi jednostavno morali događati. Kada je panika uzela maha, a baš jest, onda se igralo i rukama i gazilo po nogama. Sudac to nije baš primjećivao, ali VAR soba jest.

Pa smo dobili dramatičan rasplet u kojem je ispalo da je Dinamo imao više sreće nego pameti. Mi bismo prije rekli da je Osijek sam sebe likvidirao. Ili je bio dvadesetak minuta prije kraja toliko uvjeren u sretan kraj da je već bio u nekom restoranu gdje se trebala slaviti pobjeda.

Kada se osjete ovakve turbulencije u utakmici ne možemo ne zaključiti kako riječ o zanimljivom sportskom događaju. U kojem su jedni ispali očajnici a drugi možda slučajni slavljenici. Ali, to je nogomet. Najpopularnija igra na svijetu. Uostalom, zato i jest najpopularnija.

Nakon kraha Hajduka protiv Istre Dinamo je smanjio dosad nenadanu prednost splitske momčadi. Možda će neki reći s puno sreće. Kao da je to bitno.