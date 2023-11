Ošamario Joška Gvardiola, a s ovim je riječima digao muslimane na noge

Bila je to nevjerojatna večer na Stamford Bridgeu, čak osam golova koji su oduševili Otok. A o nekim situacijama još se priča…

U središtu pozornosti definitivno je Nicolas Jackson koji je zabio tri gola i koji pokazuje zašto je za njega isplaćena odšteta od gotovo 40 milijuna eura.

Bio je to iznos uplaćen Villarrealu, transfer koji je iznenadio neke i to poprilično. No ako je bilo upitnika, više ih nema, definitivno.

Osim gola kojeg je zabio Jackson, u centru pažnje i naša zvijezda – Joško Gvardiol. I to zbog istog igrača.

Naime, na snimci se vidi kako ga je čak i ošamario “u potezu”, a imao je i verbalni okršaj s Mateom Kovačićem.

Zanimljiva je pojava, jer u svojoj frizuri ima izdvojen – križ. To pokazuje odanost vjeri koju nikad nije krio.

they fight like children why does jackson and gvardiol look like they’re tussling in preschool pic.twitter.com/hNLekkJ8BF

— nads lfc ˚₊‧꒰ა ★ ໒꒱ ‧₊˚ (@nads_nunez) November 13, 2023