‘ORŠIĆ ŽELI U DINAMO, NADA SE DOGOVORU’! Hrvat bježi nakon velikog loma: ‘On će biti prva žrtva’

Mislav Oršić i njegova sudbina u klupskom dresu ostaju napeta i zasad neizvjesna tema, a takva je situacija i s njegovim statusom u reprezentaciji uoči završnog turnira Lige nacija u Nizozemskoj, o čemu smo pisali.

Iskusni Vatreni i dalje je u Southamptonu, ali njegova želja vodi prema povratku u Dinamo, kako je u svojoj objavi na Twitteru približio Ryan Taylor, novinar britanskog Daily Expressa.

“Poručeno mi je da se Oršić želi vratiti u Dinamo Zagreb i da se nada dogovoru između dva kluba”, piše Taylor kako stoje stvari između zagrebačkih Plavih i Southamptona.

Unsurprisingly, it has been relayed to me that Mislav Oršić wants to return to Dinamo Zagreb & that he’s hopeful of a solution between the two clubs. #SaintsFC https://t.co/gtgIvYTRi1

— Ryan Taylor (@RyanTaylorSport) May 16, 2023