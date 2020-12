ORŠIĆ NADOMAK DINAMOVOG REKORDA: Otkrio najdraži europski uspjeh te što očekuje od ždrijeba

Autor: Luka Vuletić

Mislav Oršić zadnje tri sezone nezamjenjiv je kotačić u Dinamovoj momčadi, a svoje kvalitete pokazuje i pod vodstvom Zorana Mamića.

Ofenzivac Plavih vrhunski je odigrao u grupnoj fazi Europske lige zabivši protiv CSKA već 13. gol u europskim natjecanjima. Time se na trećem mjesto izjednačio sa Sammirom i Soudanijem, a dva gola mu nedostaju da izjednači klupski rekord, koji drže Slaven Zambata i Igor Cvitanović.

“Sigurno mi to posebno znači i to mi je samo još jedan motiv za budućnost. Mogu li dostići Cvitanovića i Zambatu? Ne mogu vam odgovoriti konkretno na to pitanje, vidjet ćemo svakako što nam dalje proljeće nosi”, rekao je za 24sata Oršić, koji je sa suigračima skinuo rekord po broju minuta bez primljenog gola u skupnoj fazi europskih natjecanja:

“Mislim da nitko od nas nije razmišljao o takvom rekordu. Nije mala stvar odigrati pet kola grupne faze Uefinih natjecanja bez primljenog gola, a na kraju smo u svih šest kola primili samo jedan gol. Na kraju nam je svima žao što smo i taj jedan primili, ali nema veze.”

Otkrio da mu je najdraža utakmica sa Feyenoordom protiv kojeg su osigurali još jedno europsko proljeće. Isti san ostao je nedosanjan za veličine poput Modrića, Mandžukića…

“Zašto klub i momčadi s velikim igračima nisu prolazile prijašnjih godina treba staviti u okvire svakog toga perioda, puno se elemenata treba poklopiti za odličan rezultat, tako da mi je to nemoguće komentirati iz ove perspektive”, izjavio je Dinamov igrač podijelivši razmišljanja o ždrijebu šesnaestine finala u ponedjeljak:

“Nemam nikakvih posebnih želja. Bit će kako treba biti, a mi ćemo bez obzira na protivnika ići po dobar rezultat i prolaz dalje.”

Za igrače nema odmora, danas ih očekuje derbi protiv Rijeke na Rujevici.

“Uvijek se malo teže prebaciti na utakmice prvenstva, ali to nam ne treba biti izgovor jer i Rijeka je u istoj situaciji.”