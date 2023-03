OPTUŽILA GA ZA SILOVANJE, A SADA SE UDAJE ZA NJEGA: Bio je najveća nada Engleske, a zbog optužbe sadašnje zaručnice karijera mu je uništena

Engleski napadač Mason Greenwood uhićen je u siječnju prošle godine nakon što ga je djevojka optužila da ju je tukao, a pritom i predstavila dokaze u vidu fotografija sa masnicama na tijelu.

Cijeli slučaj šokirao je svjetsku nogometnu javnost, a Greenwood je zbog optužbi suspendiran iz Manchester Uniteda. Iako ima 21 godinu bio je na korak da se umirovi.

Navodno u Manchester Unitedu ostatak ekipe ne želi Greenwooda u svlačionici, pa se spekulira da bi karijeru mogao da nastavi kao igrač nekog drugog kluba. Što se tiče ljubavnog života došlo je do velikog preokreta.

Fenerbahče je spreman dovesti Greenwooda, te mu tako pružiti šansu da igra i da oživi svoju karijeru. Karijera mu se čini vraća u život, ali i vraća mu se djevojka koja ga je optužila za zlostavljanje.

Greenwood is spotted out with his pregnant partner — and plans to marry her.

The Sun reports that 21-year-old Greenwood has told his family about his marriage plans.

Mason Greenwood intends to MARRY his girlfriend, Harriet Robson, after rape charges against him were dropped. pic.twitter.com/faoR9RPyJc

— GIDI9JA (@gidi_9ja) March 18, 2023