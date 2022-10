OPET LOŠE SUĐENJE NA ŠTETU DINAMA: Frustrirajuće je ovo za sve navijače Modrih, a ovaj će opet gadno nastradati zbog lavina kritika

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dinamo nije uspio. Uzvratiti Salzburgu za nedavni poraz. Na maksimirskom travnjaku hrvatski prvak odigrao je protiv Salzburga 1-1, u utakmici koja nije bila nezanimljiva, ali je bila frustrirajuće za navijače našeg kluba. Ovaj remi Dinamo i te kako otežava ambicije da osvoji barem treće mjesto u skupini Lige prvaka, te nastavi natjecanje u Europskoj ligi.

Najkraće rečeno, uz blago rečeno, opet loše suđenje i to na štetu Dinama, može se reći da se Dinamo u ovoj silno bitnoj utakmici jednostavno nije uspio nametnuti. Prvo je bio šokiran ranim golom Austrijanaca koji se dogodio nakon nevjerojatne greške Ivanušeca u napadu. Dodavši krivo jednu jednostavnu loptu poslao je goste u kontranapad, spletom nesretnih okolnosti lopta je došla do usamljenog Seiwald koji je prizemno tukao, Livaković nije uspio spriječiti gol.

Dinamo je dosta dugo trebalo da se pribere, onaj vez koji inače krasi igru „modrih„ bio je onemogućen. No, s voljnim elementom ipak se pripravio kakav-takav pritisak.





Poništen gol Petkovića

No, spomenuli smo suca, i neće nikad biti jasno zašto je poništen pogodak Petkovića nakon kornera. Istovremeno, u dvoboju dva igrača izvan kaznenog prostora došlo je do sudara sa sucem. Koji je taj sudar iskoristio za poništavanje pogotka i ponavljanje kornera. Ne samo čudno, nego i smiješno.

Ipak, Dinamo je izjednačio, isto poslije jednog kornera, kada se lopta iz prostora odbila vani prema Ljubičiću, on je tukao, lopta je nekog od Austrijanca dotakla, skrenula i otišla u mrežu. I taj pogodak se provjeravao VAR tehnologijom, ali je priznat.

I onda se očekivalo da će se u nastavku Dinamo, kojem je doslovce ultimativno trebala pbojeda, nametnuti. Dati sve od sebe, napraviti pritisak, natjerati suparnika na grešku, No, ništa nismo vidjeli od tih predviđanja. Salzburg je u nastavku bio bolji, spašavala je „modre„ sve živo, nepreciznost gostiju i Livaković i vratnica.

Bilo je iz satelita vidljivo da je Dinamo energetski posve oronuo, Čačić je kpet radio kasne izmjene. Najprije je uveo Drmića koji se nije sastao s loptom… Pa su samo desetak minuta prije kraja ušli Bočkaj i Baturina, osjetila se neka živost, počeli su nasrtaji, a bilo je i zgoda. Vratnica Bočkaja iz slobodnog udarca je zaboljela. Ali, pitanje stoji – je li Dinamo uopće zaslužio pobjedu u ovoj utakmici?

Dinamo je u dvije utakmice, unatoč izrazito loše arbitraže i u gostima i doma, bio većinu vremena podređen Salzburgu. I to se mora priznati. Kada si energetski slabiji tih 90 minuta jedne utakmice izgleda kao vječnost. Dinamo je i u Zagrebu unatoč navodnoj tehničkoj superiornosti previše bio podređen, a nekoliko igrača baš je razočaralo. I to u možda najvažnijoj utakmici sezone. Slabe partije odigrali su Ademi, Ivanušec, Petković, Oršić je bio i tučen i pokrivan, pa se nije vidio.

S time da je trener Čačić opet radio jako kasne izmjene, tek desetak minuta prije kraja. A imao je baš neraspoloženih igrača koje ja valjalo dosta prije odmijeniti. No, to je već tradicija ovoga trenera kojeg će ove dvije utakmice protiv Salzburga koštati tone kritika. Tko se više sjeća pobjede protiv Chelseaja, kad se protiv Salzburga osvojio tek bod, a Austrijanci su si uzeli četiri.









Epilog razmišljanja svest će se na kraju na jednu te istu misao. Da bi dobio utakmicu protiv ovako organiziranog suparnika moraš se nametnuti. Dinamo to nije uspio. Imao je cijelo drugo poluvrijeme za napraviti pritisak.

No, je li netko izrekao riječ – snaga? Ah da, Dinamo nije imao snage. Jedno moramo priznati, a to je krucijalan čimbenik za rezultat ove utakmice. Salzburg je kondicijski kud i kamo bolji od Dinama. I zato je bio bolji u nastavku makar je mogao biti zadovoljan bodom. Dinamo je tražio pobjedu, a visio je kao luster. Da, baš tako je to izgledalo…