ONO MALO POVJERENJA ŠTO JE BILO JE ISPARILO! Hajduk je postao ‘švedski stol’ za suparnike, evo što se mora napraviti!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajdukov predsjednik našao se u baš nezgodnoj situaciji. Možda i najdramatičnijoj otkako je počelo prvenstvo. Nakon poraza od Šibenika posve je jasno da su navijači izgubili i ono malo povjerenja u švedskog trenera Jensa Gustafssona. Upravo je on najviše na meti kritika, sad čak i više nego kada je Hajduk u Europi bio eliminiran od Tobola ili kod kuće gubio utakmice od Rijeke i Osijeka…

Navijači zazivaju smjenu, a Jakobušić i sportski direktor Nikoličius sigurno imaju glavobolju, kolikogod tvrdili da znaju što će učiniti. A, ruku na srce, teško je i znati što učiniti u datom trenutku.

Hajduk se prečesto nudi suparnicima kao „švedski stol”, osim što je ispadanje iz Europe donijelo financijske posljedice klub gubi korak u utrci za naslov prvaka. Da, upravo tako se najavljivala nova Hajdukova sezona u koju je ušao s brojnim svježim i kvalitetnim pojačanjima. No, što ozljede, ali i zacijelo trenerova nesposobnost, kao epilog su donijeli sadašnju dramu. Hajduk je sve manje u konkurenciji za naslov, gubi korak!

Hajduk gubi korak

I što kani učiniti predsjednik Jakobušić? Zasad vjerojatno neće mijenjati Gustafssona, ali ako se nastave loše utakmice i mizeran bodovni učinak to se učiniti mora! Gustafsson se očito ne snalazi u situaciji koja mu je nametnuta, dobio je igračka pojačanja i od njega se očekivalo da barem povede Hajduk u borbu za naslov. No, iz te borbe Hajduk polagano ispada, bijesni navijački puk,a njegova taktička lutanja kada mu usfali (ozlijeđenih) igrača doimaju se smiješnima.

A Jakobušić se na početku svog mandata (prije manje od godinu dana) zaklinjao u „kontinutet struke”, a ovo je pod njime već četvrti Hajdukov trener. I što sad? Da dovede petog, iznova obeća kontinuitet… Hajduka su takvi potezi dosad i uništavali.

Hajduk je u posljednjih 20 godina čak 44 puta promijenio trenera. Da, dobro ste pročitali. Još groznije zvuči podatak da je u zadnjih pet godina promijenjeno čak 15 stručnjaka na klupi. Treneri su u Hajduku kao čarape. A u tih 20 godina, ili zadnjih pet, svejedno je, Hajduk se stropoštao kvalitetom… Pas, zar su uvijek krivci bili samo treneri?

Opet, kako promijeniti cijelu momčad? To nikad nitko nije napravio, jednostavno se ne može. A trener se lako promijeni, novome se postavi cilj i kako to već ide u krug. Ili ga se smijeni ili slavi.

Činjenica jest da je Hajduk doveo ne samo relativno nego i egzaktno neznanog i nedokazanog trenera iz Švedske, koji se mahom bavio sastavljanjem novih momčadi bez malčice imperativa za uspjeh. U Splitu to nije tako, napose za ovu sezonu. U momčad je ubačena hrpa novaca, očekuje se uspjeh, dakle trofej. A Gustafssonu možda to i nije jasno. Možda mu i nije jasno u kakav je klub došao, u sredinu gdje je strpljenje odavno izgubilo smisao. Stoji i pitanje temperamenta, hladan Šveđanin s istom mimikom komentira i pobjede i poraza, nekako se doima da ga se sve to i ne tiče. A moglo bi ga se uskoro i te kako ticati…









Primjerice,Hajduk igra sljedeće kolo protiv Gorice koja je zadnjih godina crna mačka za splitske bijele. Što ako Hajduk ne dobij etu utakmicu? Kako će predsjednik Jakobušić izdržati u namjeri da zadrži „kontinuitet struke” i ne smijeni Gustafssona?

Poanta je jasna. Gustafsson ima pred sobom ne samo teško breme već i težak, neostvariv cilj. Zasad su i Dinamo i Rijeka i Osijek bolji od Hajduka. Kako u toj konkurenciji doći do naslova? S ovakvim nastupima?

Sve nam se čini da je dvoboj protiv Gorice pitanje i opstanka Gustafssona na klupi Hajduka.