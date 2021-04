ONA JE HODAJUĆI SKANDAL: Porno zvijezda u krevetu s mlađahnim košarkašem, a otkrila je i jednu tajnu

Porno zvijezda Teanna Trump na svom tvitu, koji je poslije izbrisala, otkrila je kako joj jedna NBA zvijezda duguje novac za avionske karte koje joj je obećao platiti za odnos između njih dvoje.

Tako je sada 24-godišnja porno glumica za podcast No Jumper otkrila kako ju je u industriju još kao maloljetnu 16-godišnjakinju uvela zvijezda Indiana Pacersa.

“Osoba koja me je, uvukla u pornografiju, bila je igrač Pacersa. Imala sam 16 godina kada me našao na Instagramu. Postoje snimke i fotografije mene sa 16 godina kako imam odnos s tim igračem.”

No, očito Teanna ima fetiš na NBA košarkaše te je sada u vezi s jednim od najboljih rookija Lamelom Bolom iz Hornetsa.

NEWS: LaMelo Ball is reportedly seeing famous yoga instructor and actress Teanna Trump. pic.twitter.com/9lSAjDnlBp

— nbaontop_ (@nbaontop_) April 2, 2021