(FOTO) ON PLIVA U NOVCU, A ONA GA ZADOVOLJAVA! Striptiz klub iznevjerio mladu zvijezdu, totalno ga razotkrili

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Kao da mu je potrebno još problema uz one koji ga već prate, mladi i popularni američki košarkaš Ja Morant sada pred sobom ima novi udarac na imidž velike zvijezde u naletu koja može biti uzor mnogima.

Umjesto da bude tako, uz 23-godišnjeg košarkaša se ovih dana vezuju samo skandali. O tome smo već pisali. Odjeknulo je da je Morant na Instagramu prikazao samog sebe u provodu u striptiz klubu, pokazujući i pištolj, a sada su u javnost dospjele i nove snimke. Nisu uz iste večeri, kako se tvrdi, ali su podjednako neugodne za sliku mlade zvijezde u javnosti.

Snimke je zabilježio klub sa striptizetama u blizini Denvera, Shotgun Willie’s, gdje je mladi košarkaš Memphis Grizzliesa bio s dva svoja tjelesna čuvara. Striptiz klub mu je u ovoj situaciji okrenuo leđa jer je netko pustio snimke razuzdane zabave za objavu, a na njih je ‘skočio’ New York Post koji je sve detaljno približio.





Inside Ja Morant’s $50K, gun-toting booty bender at strip club https://t.co/vLOTvpCI1Z pic.twitter.com/FnvnvM5XN1 — New York Post (@nypost) March 11, 2023

Poznati američki list piše da se Morant razbacivao novcem. Samo na napojnice potrošio je 50 tisuća dolara, oko 47 tisuća eura, a svuda okolo bilo je novca kao u priči u kojoj ima jako puno novca.

“Bilo je to baš brdo, trebala bi lopata da se sve skupi”, rekao je jedan svjedok o razbacanim novčanicama.

No, to nije bilo sve. Odjeknula je snimka na kojoj je Morantu u krilu djevojka bez puno odjeće, kako se pretpostavlja, jedna od plesačica u klubu, a pritom ga zadovoljava. Novac je svuda okolo, i to se dobro vidi.









Strip club released Ja Morant photos from night he was there 😭😭😭 pic.twitter.com/gbHLFYlzBR — Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) March 12, 2023









Ja Morant je nakon incidenta u kojem se vidjelo kako drži pištolj prvo bio kažnjen suspenzijom na dvije utakmice koju mu je ‘odrezao’ njegov klub. Suspenzija je kasnije produžena za još barem četiri utakmice, a s obzirom na nove snimke, mogla bi potrajati još i duže.

Do sada, Morant je svoje četiri utakmice već propustio i čeka se odluka što će se dalje dogoditi u ovom slučaju. Grizzliesi su u četiri nastupa bez svoje glavne zvijezde imali po dvije pobjede i poraza, a 23-godišnjak im treba s obzirom na to su u borbi za što bolju poziciju uoči doigravanja u NBA ligi, trenutno treći u Zapadnoj konferenciji s 40 pobjeda i 26 poraza u dosadašnjem tijeku sezone.

Ako se pitate kako je moguće da Morant baca toliko puno novca da sve okolo pliva od novčanica dok je u klubu sa striptizetama, odgovor na to pitanje daje ugovor 23-godišnjeg košarkaša Memphis Grizzliesa. Lani je dogovorio nastavak suradnje sa svojim klubom u narednih pet godina za sveukupno najmanje 193 milijuna američkih dolara, što može narasti do 213 milijuna dolara ako se izbori za najbolju momčad sezone u NBA ligi.

S incidentima izvan terena, taj cilj će mu biti teže ostvariti s obzirom na to da je na svoja leđa navukao suspenziju.