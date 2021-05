(FOTO) ON OČITO NE ŽELI U CITY! Zvijezda Tottenhama ljubi Guardiolinu kćer, brzo se oporavio od burnog prekida s prelijepom manekenkom

Vezni igrač Tottenhama Dele Alli uhvaćen je kako ljubi kćer jednog od najboljih trenera na svijetu, Pepa Guardiole. Fotografija objavljena u engleskom The Sunu prikazuje Allija u strastvenom zagrljaju s Marijom Guardiola.

Engleski mediji navode kako se par nije skrivao te su u javnosti razmjenjivali nježnosti.

“Nije ih zanimalo što ih svi vide. Oni su se ljubili i nisu se obazirali na ništa oko njih”, prenose Englezi.

Nije poznato zna li Pep Guardiola za vezu 25-godišnjeg nogometaša i pet godina mlađe Marije.

🚨 The Sun newspaper publishes a picture of Tottenham Hotspur player Dele alli with Maria daughter of Pep Guardiola, Manchester City coach, while they are in a London bar. #thfc #coys #mcfc pic.twitter.com/F8vIybw651

