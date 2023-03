ON NA ŠANKU PIJE I PUŠI, TO JE BIO ŠOK ZA SVE! Kako je popularni hrvatski nogometaš smrtno stradao, život ga nije mazio

Neke su životno-sportske priče istodobno i toliko nadahnjujuće, velika i nažalost naposljetku tragične. Upravo takvu ćemo vam sada podastrijeti, a neki će navijači osjetiti žalost za tim nogometašem. Koji je svugdje bio omiljen a život mu se okončao bizarnom nesrećom. I on je tema našeg feljtona o legendama…

Kao da je nekako zanemaren u Hajdukovoj službenoj povijesti i almanasima, ali je zato ostao trajno u srcima navijača. Mladen Bogdanović, nadimkom Kemo, rođen u Splitu 3. listopada 1960. godine za Hajduk je odigrao 188 utakmica u zabio čak 53 zgoditka. U klubu je bio u i oko prve momčadi od 1979. do 1983. godine. I on je tema našeg feljtona o legendama…

Kasnije je igrao još za vinkovački Dinamo, Čelik i koprivnički Slaven, tada nije bio Belupo nego Bilokalnik. Bio je sjajan napadač, s nevjerojatnim idejama i rješenjima u igri, a opet boem, samoživ, drag i nekako poseban.





Od Hajduka do Koprivnice

Nogometnu karijeru počeo je u Hajduku. Nakon što je nekoliko godina bio u krugu kandidata za prvu postavu 1983. godine bio je posuđen zeničkom Čeliku, a po završetku te sezone prelazi u Dinamo iz Vinkovaca, gdje ostaje četiri godine, kao prvotimac. Igračku karijeru završava u Koprivnici, nastupajući za Slaven, u početku u trećoj, a potom u Drugoj HNL. U Koprivnici će vam spomenuti da je uzlet ovoga kluba i počeo s dolaskom Bogdanovića.

No, u Hajduku su ga obožavali navijači. Dok je igrao za Hajduk nastupio je u nekoliko važnih međunarodnih utakmica u europskim kupovima, na nekima je bio i strijelac. Pamte se njegove majstorije u bijelom dresu, nezaboravne partije protiv Stuttgarta, Partizana, Bordeauxa…

Po okončanju igračke karijere radio je u Slavenu kao trener mlađih uzrasta.

Tragično je smrtno stradao dok je vozio bicikl u Koprivnici, 22. lipnja 2003. godine. Imao je samo 43 godine. Nesreća se dogodila 19. svibnja, mjesec i par dana dana su se liječnici borili za njegov život. Nažalost, ozljede glave bile su preteške…

Šok kod obožavatelja bio je potpun. Bogdanović, dijete splitskih Brda i idol Torcide zaista je zanemaren kada se piše o Hajdukovoj povijesti i tu bi nepravdu valjalo ispraviti.

„Bio je zaista vrhunski igrač. Imao je mali problem, dosta suigrača nije moglo poloviti njegove ideje na terenu, a kad ga je Oliver Drvosek napokon shvatio to je bilo čudo od igre. Tad se igralo da svi napucavaju na korner zastavicu pa da krila centriraju, a on je tražio samo dubinu. Kažem, kad ga je Drvosek shvatio svako malo bio je sam pred golmanom. Ono što je Mozart bio u glazbi to je on bio na terenu. Zamislite kako smo se osjećali kada je u naš klub došao igrač koji je s Hajdukom rušio europske velikane. Uh, kakav je kliker imao za nogomet", govorio je je Berislav Slukić, bivši golman Slaven Belupa i Bogdanovićev suigrač.









Nakon karijere posvetio se trenerskom poslu. Pričalo se za njega da je i boem, pa bećar, zaista je bio poseban čovjek, svugdje obožavan.

Spomenuti Slukić, njegov suigrač iz Slavena , prisjeti se kako se znao ponašati Bogdanović









„Na pripremama smo imali tri treninga dnevno. Odjednom je Bogdanoviću pukao film. Mi se dižemo na jutarnje trčanje, a on na šanku pije kavu i puši i govori da neće trenirati. Nakon što smo mu rekli da nije u redu da ostavi prijatelje i momčad ipak se predomislio. Mali problem mu je bio što je na sebi imao traperice i cipele na petu koje su tada bile u modi, ali ga to nije spriječilo da odradi sve na treningu. Takav je majstor bio”:

O Kemi se i danas priča. Željko Kišiček, njegov suigrač iz Koprivnice govori:

„Mogu ljudi pričati što žele, ali on je po mojem mišljenju najbolji igrač u povijesti Slaven Belupa. Imao je svoje ‘mušice’, bio je osebujan, ali bio je igračina. Sjećam se jedne utakmice protiv Križevaca. Prvo poluvrijeme 0:0, a drugo uđe on i dobijemo pet razlike. Od kad sam s njim zaigrao promijenio sam i poimanje o nogometu. Bili smo pravi prijatelji, mnogo je anegdota o kojima bih mogao dugo pričati, što iz Koprivnice, što iz Splita. Uh, kako je jednom u Čakovcu provozao šest ili sedam igrača, došao do golmana, prošao i njega i onda promašio cijeli gol, haha. Ma baš je bio igračina”.

Za kraj, pogledajte detalje s tri sjajne utakmice Mladena Bogdanovića za Hajduk, protiv Partizana u Beogradu gdje je u 4-0 pobjedi sudjelovao kod svakog pogotka, te njegove poteze i golove u antologijskim utakmicama protiv Stuttgarta i Bordeauxa.